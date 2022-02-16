Юрист рассказал о чудовищной подоплёке бойни на Южмаше

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Гибель нескольких военнослужащих в части, охранявшей «Южмаш», стала следствием нелегальной схемы заработка с использованием военнослужащих, а подозреваемый Артем Рябчук, о котором СМИ сообщали как об убийце своих сослуживцев, на самом деле может быть не виновен.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Дмитрий Павличенко – адвокат подозреваемого Артема Рябчука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что, согласно этому закону «О Национальной гвардии», Нацгвардия является государственным органом, который выполняет функции по защите национальных интересов Украины. Адвокат сообщил, что воинская часть, где произошла трагедия, занималась не теми функциями, которые возложены на Национальную гвардию, а зарабатывала деньги, причем незаконно привлекая военнослужащих к коммерческой деятельности.

«Национальная гвардия должна действовать на основании закона. Я нигде не увидел, чтобы это была коммерческая структура с функциями получения прибыли. Из открытых ресурсов, я достал очень интересную вещь – воинская часть под номером 3021 в прошлом году заработала 142 млн гривен. Скажите, каким же образом она заработала такую сумму денег, если законодатель не дал ей таких полномочий?», – отметил адвокат.

Кроме того, эта воинская часть была создана незаконно. Согласно реестру, она была создана 30 апреля в 1992 года. Основателем ее было Министерство внутренних дел. Но Министерство внутренних дел было создано 13 октября 2000 года, а закон о Национальной полиции был подписан 13 марта 2014 года.

«Это значит, что военная часть под номером 3021 работает по поддельным документам. Этот орган не то что является незаконным, он вообще не существует в правовом поле. Это значит, что под эгидой военной части они там устроили зону закрытого типа, коммерческое предприятие. На каком основании детей направляют в коммерческое предприятие? Из того что я узнал, там фактически сделали концлагерь. Я сначала думал, что это какие-то психопаты, потому что такого органа нет, всё подделано. Кто дал полномочия вооружаться этой воинской части, кто имел право какой-то коммерческой организации передавать наших детей на воинскую службу? Они же думают, что они идут служить, а на самом деле они попадают в какое-то рабство, где над ними издеваются. А когда ребята начинают себя защищать, их просто убивают. Кто дал право в коммерческой структуре охранять стратегический объект национальной важности? Почему об этом никто не говорит?», – возмущался адвокат.

Он считает, что причиной трагедии стали неуставные отношения.

«Есть несколько версий следствия. Наши адвокаты уже сказали, что ни одна из этих версий не совпадает с действительностью. Я скажу свою точку зрения. По информации, которой я владею, произошёл какой-то конфликт на фоне неуставных отношений. Я думаю, что старослужащие начали заставлять стоять за себя караул. Понятно, что люди там засыпают, очень тяжело. А это уже ЧП. И это только один вид неуставных отношений, а есть еще и другие. Когда я служил на Тихоокеанском флоте, был приказ отделять старослужащих от тех, которые немного прослужили, чтобы было меньше таких правонарушений. В нашем же случае было где-то 10 старослужащих и 10-12 молодых. Как надо было довести, какую надо было конфликтную ситуацию создать, чтобы там была реально перестрелка, бойня? То видео, которое мы видели, показывает, что там была бойня. И кто убивал и кого убивал – надо чтобы следствие установило. Но я считаю, что там стрелял не один. Говорят на Артёма, но может быть он вообще не стрелял, это надо установить – есть баллистика, есть косвенные доказательства. Артём был молодым бойцом, произошла стычка между новобранцами и старослужащими. Я думаю, что следствие обязано изменить статью, потому что замминистра официально заявил, что имели место неуставные взаимоотношения. А это уже другая квалификация», – заключил адвокат.