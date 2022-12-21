Юрист рассказал о проблемах с выполнением Россией обязательств на новых территориях

21.12.2022  20:58 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 269
 
Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Политические репрессии, Права человека, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Российская Федерация должна предоставить защиту своим гражданам на новых территориях, если они подвергаются преследованию. Теоретически, любой житель Херсонской области, если решит съездить в Херсон, подвергает себя опасности быть заключенным под стражу за голосование на референдуме или зарплату в рублях.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил юрист, руководитель проекта «Центр защиты прав граждан» Антон Афанасьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская Федерация должна предоставить защиту своим гражданам на новых территориях, если они подвергаются преследованию....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Если говорить по Херсонской области или другим освобождённым территориям, то, как мне представляется, Российская Федерация берет на себя обязательства, в том числе не только по военной защите гражданских лиц, но, в том числе, юридической защите всех, где бы то ни было задержанных соотечественников, всеми институтами в различных государствах, – подчеркнул Афанасьев. – Мы видим прекрасный пример того, что мы своих не бросаем, и каждый известный случай предаём международной общественной огласке, чтобы это все в тихую не происходило, и способствуем всевозможному разрешению, в том числе юридическими инструментами.

Потому что ещё какие-то инструменты международного права и национальной юрисдикции в государствах, осуществляющих задержание наших соотечественников, все-таки как-то работают. Мы все это видим, в том числе через обменные операции».

Юрист подчеркивает, что сами жители новых регионов должны понимать риски перемещения на подконтрольные Киеву территории.

«Надо как-то обезопасить всех тех людей, и в будущем, хотелось бы сказать, что необходимо проявлять осторожность и осмотрительность, чтобы не попадать в неудобные моменты и ситуации, и не надеяться на авось. Та сторона недружественная, и все ее решения будут политически мотивированными, в первую очередь. И когда они политически мотивированы, сложно говорить о каких-то международных правах, юрисдикции. Нужно сделать всем «кузькину мать» и все остальное, – указал Афанасьев. – Если мы рассматриваем ситуацию по Украине, то мы на сегодняшний день расхлёбываем знаменитый выстрел «Авроры», поскольку события той революции на нас непосредственно продолжают сказываться.

И вся эта территория, где сейчас идут боевые действия, вся вышла из той российской истории, Российской империи. И все причины образования новой государственности, разделение на республики с неопределенным порядком выхода из этого союза, они создали у нас всю эту систему проблем международного права, в том числе на Украине, которые мы сейчас пытаемся разными способами разрешить, в том числе военным, чтобы защитить своих соотечественников».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть