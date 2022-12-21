Юрист рассказал о проблемах с выполнением Россией обязательств на новых территориях

Российская Федерация должна предоставить защиту своим гражданам на новых территориях, если они подвергаются преследованию. Теоретически, любой житель Херсонской области, если решит съездить в Херсон, подвергает себя опасности быть заключенным под стражу за голосование на референдуме или зарплату в рублях.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил юрист, руководитель проекта «Центр защиты прав граждан» Антон Афанасьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить по Херсонской области или другим освобождённым территориям, то, как мне представляется, Российская Федерация берет на себя обязательства, в том числе не только по военной защите гражданских лиц, но, в том числе, юридической защите всех, где бы то ни было задержанных соотечественников, всеми институтами в различных государствах, – подчеркнул Афанасьев. – Мы видим прекрасный пример того, что мы своих не бросаем, и каждый известный случай предаём международной общественной огласке, чтобы это все в тихую не происходило, и способствуем всевозможному разрешению, в том числе юридическими инструментами. Потому что ещё какие-то инструменты международного права и национальной юрисдикции в государствах, осуществляющих задержание наших соотечественников, все-таки как-то работают. Мы все это видим, в том числе через обменные операции».

Юрист подчеркивает, что сами жители новых регионов должны понимать риски перемещения на подконтрольные Киеву территории.

«Надо как-то обезопасить всех тех людей, и в будущем, хотелось бы сказать, что необходимо проявлять осторожность и осмотрительность, чтобы не попадать в неудобные моменты и ситуации, и не надеяться на авось. Та сторона недружественная, и все ее решения будут политически мотивированными, в первую очередь. И когда они политически мотивированы, сложно говорить о каких-то международных правах, юрисдикции. Нужно сделать всем «кузькину мать» и все остальное, – указал Афанасьев. – Если мы рассматриваем ситуацию по Украине, то мы на сегодняшний день расхлёбываем знаменитый выстрел «Авроры», поскольку события той революции на нас непосредственно продолжают сказываться. И вся эта территория, где сейчас идут боевые действия, вся вышла из той российской истории, Российской империи. И все причины образования новой государственности, разделение на республики с неопределенным порядком выхода из этого союза, они создали у нас всю эту систему проблем международного права, в том числе на Украине, которые мы сейчас пытаемся разными способами разрешить, в том числе военным, чтобы защитить своих соотечественников».