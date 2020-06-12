Юрист рассказала, кто вынудил Вакарчука бежать из Рады

12.06.2020, Киев, Игорь Петров

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук был вынужден сложить мандат народного депутата, поскольку его имидж сильно пострадал из-за скандалов вокруг оффшоров, неуплаты налогов и выступления перед россиянами во время Иловайского котла. Эти скандалы начались после того, как Вакарчук решил «достать» юриста Андрея Портнова.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Светослав-мученик», он два раза мучился в парламенте обманывая избирателей. Мне даже немного жаль, я не испытываю никакой радости, мне жаль избирателей, в данном случае, партии «Голос», которые поверили в это смешное недоразумение.

О том, что он так сделает, я, которая была с ним в парламенте первый раз, говорила еще на избирательной кампании, публично писала много раз. Конечно же, никто не верил.

Но надо понять, что он не сам ушел. Я хочу сказать «спасибо» всем причастным. Мы очень сильно помогли ему уйти, потому что ровно год назад некто Вакарчук возмутился тем, что Андрей Портнов вдруг решил почитать лекции по конституционному праву в Киевском университете имени Тараса Шевченко. Возмутился и попал под пристальное внимание господина Портнова.

В результате пристального внимания вся украинская общественность узнала об оффшорах, о неуплате налогов, о плясках с бубнами у россиян во время Иловайского котла и других прекрасных историях… про отдых во время трагедии и так далее.

Благодаря Портнову, вниманию зрителей, постоянному лайку и посту. И я, безусловно, уверена, что это имиджевая проблема, имиджевая шумиха повлияла на самооценку Вакарчука.

Мораль сей басни такова – не стой на пути у высоких чувств. Хотел Портнов немного попреподавать – дай человеку попреподавать. Вот видите, как оно получилось. Мы не знаем, как говорится, чем слово наше отзовется.

У меня один вопрос по Вакарчуку. Он отмучился, вперед – на корпоративы, на елки к россиянам, куда он там любит, как обычно. Кто возглавит соросиное гнездо? Он возглавлял соросиное гнездо, «Голос», трансформацию «Самопомощи».

Вот мне просто интересно теперь. Кто это может быть? Может, этот режиссер известный с одним фильмом, Сенцов. Мы легко узнаем – когда на них глянем в ряд… вот самый неудачный, тот и возглавит. У них какой-то противоестественный отбор всегда, у соросятни этой. Мы увидим уж скоро», – прогнозирует Елена Лукаш.