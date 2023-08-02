Юрист Ремесло пугает сборщиков помощи бойцам СВО уголовной ответственностью

Все добровольные пожертвования для нужд военных в зоне СВО должны сопровождаться договором и отчетами с публикацией чеков. В противном случае такие сборы могут закончиться для их инициаторов тюремным заключением, как это произошло с Алексеем Навальным, который тоже уверял, что сборы на благие дела не нуждаются в отчетах и аудитах.

Такое мнение в эфире программы «Политотдел» высказал юрист Илья Ремесло, который представлял интересы одного из жертвователей в ФБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, с правовым регулированием пожертвований у нас в России огромная проблема, потому что, по сути, есть всего лишь одна статья в Гражданском кодексе, которая этот вопрос пожертвований регулирует. Есть очень старый закон о благотворительной деятельности, который вообще устарел и который изначально вообще не предназначен для того, чтобы по нему собирали деньги на какую-то военную помощь, эта деятельность под него не подходит совершенно. То есть – непонятно, чем это всё вообще регулируется. Но, в то же время, есть кое-какие базовые нормы, которые должны в принципе любые волонтёры соблюдать. Вы должны рассказать, на что конкретно вы собираете деньги», – отметил он.

Ремесло привел в пример «Координационный центр помощи Новороссии», основанный еще в 2014 году для помощи подразделениям народной милиции Донбасса.

«Допустим, не далее, как вчера, я зашёл на сайт такой организации, как «Координационный центр помощи Новороссии», просто решил посмотреть, как там у них обстоят дела. Не с целью там кого-то посадить, а как у них налажена деятельность. Захожу, у них должен быть выложен договор. С каждым жертвователем заключается общий договор, то есть вы щёлкаете на него и можете прочитать, на каких условиях жертвуете данной группе лиц свои деньги, на что они идут, какие у вас есть права, к кому, в случае чего, вы можете обратиться с вопросами… А там нет его. То есть, просто, есть ссылка на оферту, но она не работает после нажатия. Это одно из грубейших нарушений. Тут, как говорится, сразу, если бы кто-то хотел их нахлобучить, то пришли бы люди в погонах и моментально могли бы посадить. Кто угодно мог бы закинуть денег и сказать, что слушайте, а вообще мы не договорились с ними по поводу того, на что эти деньги я скидывал. Они их потратили, меня обманули, ввели в заблуждение, отчётов на сайте нет и так далее. Навальный, в частности, тоже сел за эти нормы, собирал на то, за что не смог отчитаться. Да и практика уже такая есть, теперь эти дела могут идти в принципе по накатанной достаточно легко», – предупредил юрист.

По его оценке, если кто-то собирает деньги, он должен быть готов к тому, что будут вопросы, и эти вопросы абсолютно правомерные. И когда волонтерские группы пытаются заместить отчетность фотофиксацией оказанной помощи, юридически это ничего не значит.

«На все вопросы, касающиеся прав, он должен отвечать незамедлительно. У него должны быть оправдательные документы всегда, которые должны снять все вопросы. А сейчас что происходит? Поскольку законом это всё детально не урегулировано, люди считают, что в связи с этим можно вообще никаких норм не соблюдать, просто собирать деньги на карточку, не показывать никакие чеки, подтверждающие расходы. И всерьёз рассказывают, что доказательства – это фото ящиков, доставленных военным», – указал Ремесло.

«К сожалению, мало кто сейчас так делает, и такая ситуация не может в принципе продолжаться долго. Потому что рано или поздно все эти люди попадутся. Я написал просто про координационный центр, отдельно подчеркну, что я не хочу никого сажать. Я просто говорю: ребята, у вас очень плохо с юридической частью, наймите хорошего юриста, у вас в отчётах, скорее всего, тоже всё нехорошо. Проведите аудит, чтобы у вас всё было нормально, и вас никто не мог посадить, и чтобы дальше продолжали свою деятельность действительно на пользу. Но, к сожалению, сразу начинают говорить, что «кровавый Ремесло» сейчас всех будет сажать, это всё провокация, это всё по заказу Кремля делается», – сетовал юрист.

Ультра-охранительская позиция юриста весьма спорна, ведь в условиях, когда фронт нуждается в срочной помощи, дополнительная бюрократия с чеками лишь осложнит процесс.