Юрист: Токаев выводит ОДКБ из-под удара националистов

12.01.2022  13:55 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Казахстан, ОДКБ, Россия


Оппозиционные СМИ Казахстана активно распространяют фейки об убийствах мирных граждан, якобы совершенных миротворцами ОДКБ. Организована смс-рассылка, предупреждающая казашек об опасности изнасилований членами контингента.

Об этом на youtube-канале «Соловьев live» рассказал миграционный юрист Андрей Сапелкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Оппозиционные СМИ Казахстана активно распространяют фейки об убийствах мирных граждан, якобы совершенных миротворцами ОДКБ....

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«Сейчас на территории Казахстана оппозиционные СМИ активно муссируют тему о том, что «российские войска убивают и грабят населенные пункты». Муссируется видео, на котором якобы сгорела семейная пара стариков из-за того, что их якобы обстреляли из гранатомета. Муссируется видео обстрела семьи из трех человек. И все эти видео будут активно выкладываться», – сказал Сапелкин.

Он полагает, что, приняв решение о выводе миротворцев ОДКБ, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев спасает их от атак казахских националистов.

«Моя позиция: Токаев принимает верное решение в данный момент. Если войска ОДКБ будут оставаться дольше в уже минимизированной ситуации, она может выйти в русло, которое мне не нравится. Это использование наших войск в националистических целях и поднятие масс Казахстана против войск ОДКБ. Если сейчас войска не уйдут, то каждый день их нахождения будет использоваться только в минус для авторитета России, будет использоваться оппозиционерами для запугивания народа», – сказал Сапелкин.

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