Юрист: Украинцам устроили лохотрон с вакцинацией

31.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

На Украине появились мошенники, которые предлагают людям сделать укол якобы вакциной Pfizer.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень многие мои знакомые укололи Pfizer или Спутник V, обе стороны довольны. Я собираюсь вакцинироваться, я тоже рассматриваю Pfizer или Спутник V, но пока их нет в Украине. Мне предлагали вакцинироваться Pfizer (если это был Pfizer), укол 2 тысячи долларов. Люди выглядели очень хорошо, сверкали белыми зубами. Но на вопросы в каком холодильнике, как привезли, как хранили, как транспортировали вакцину они лишь улыбались.

Все эти улыбки и баснословная цена однозначно свидетельствовали о том, что это лохотрон. Морщат лбы, делают озабоченное лицо и всем предлагают. Еще фразу такую говорят: «У вас же есть родители». То есть еще намекают, что и родителей пора привить.

Ряд моих знакомых привились сами, на дому.

Я просто в шоке – любой, кто знает, как делаются вакцины, знают, что они должны делаться в условиях лечебного учреждения, после тщательной проверки организма, с учетом того, что может наступить резкая реакция организма на вакцину», – сказала юрист.

По ее словам, вакцинация публичных лиц в прямом эфире по украинскому телевидению – профанация.

«Нормативными документами, связанными с вакцинацией, предусмотрено абсолютно все – температура в помещении, количество метража, свет, количество обследований, которые нужно пройти, на сколько минут нужно задержать лицо после вакцинации чтобы убедиться, что у него нет шоковой реакции.

То есть если то, что нам показали действительно была вакцинация, а не витамин В-6, то это было грубейшее нарушение законодательства как со стороны тех, кто организовал процедуру, так и со стороны тех, кто колол. У нас есть все основания сомневаться, что это была именно вакцина. Я – сторонник вакцинации, я перечитала все правовые акты, связанные с вакцинацией. То, что происходило в эфире «1+1» – погорелый театр, дешевое шоу на дурачка.

И вы видели социологию? Никто не верит. Популяризация вакцинации не прокатила», – резюмировала Лукаш.