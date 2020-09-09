Юрист в ужасе: Киев обречен. Столица голосует за умственно отсталых

09.09.2020, Киев, Игорь Петров

По данным соцопросов накануне местных выборов в Киеве лидерами симпатий населения являются нынешний мэр Виталий Кличко и экс-президент Петр Порошенко и это свидетельствует о безразличии киевлян к тому, кто ими управляет.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрела киевскую социологию, где снова лидирует Кличко, и мне захотелось перечитать Стругацких – «Град обреченный». Реально «град обреченный». Да, их не так и много, немного больше 20 процентов, а за ним идет Петр Алексеевич Порошенко со своей партией.

Неужели в Киеве есть 30-35 процентов людей, которые за это за это могут проголосовать? А они могут, и абсолютно всем вменяемым людям они вот это снова навяжут, подарят. И фундаментом вот этого ужаса (не знаю, как охарактеризовать Кличко – ужас) является наше тихое и безразличие, сильная занятость, молчаливое согласие, отсутствие ярких лидеров, что угодно. Но именно мы, к сожалению, являемся фундаментом того, что абсолютно бессовестные, умственно отсталые, но с невероятными хватательными жевательными рефлексами лица сидят у кормушек. Сидят там, похрюкивая нам», – сказала Лукаш.