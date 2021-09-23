Юрист: Вакцинация провалена. Украинцы потеряли доверие к государству

23.09.2021 17:45 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина вряд ли введет всеобщий локдаун, несмотря на рост заболеваемости ковидом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по медицинскому праву Максим Барышников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моё ощущение – что такого локдауна, какой мы имели (по-моему мнению абсолютно незаконно) в марте прошлого года, уже не будет точно. Я допускаю, что возможно локальное значительное ограничение либо в населённых пунктах, либо на территориях, либо в каких-то крупных коллективах. Но никаких тотальных общегосударственных локдаунов, которые бы сопровождались тотальным перекрытием экономики либо общественной жизни я не ожидаю», – считает Барышников.

«К сожалению, за многие годы нашего государства выработалась стойкая неприязнь и абсолютно нулевой уровень доверия к процедуре вакцинации. У нас хочешь – вакцинируйся, не хочешь – не вакцинируйся, но если тебя укололи, то практически в 100% случаев твои проблемы – это твои проблемы. Ими никто никогда не будет заниматься со стороны государства. По крайней мере, это то, что я вижу по тем случаем, с которыми обращаются ко мне люди как адвокату. Никто никогда не занимается подобными пациентами», – отметил эксперт.

«Ни побочные эффекты от таких вакцин, ни какие-то сопровождающие заболевания, которые возникают, никого не волнуют. У нас удивительная страна, у нас никто и никогда не умирает от вакцинации. В других странах таких случаях навалом, а у нас – никогда. Первое, что делают министр и соответствующие сотрудники соответствующих органов министерства здравоохранения – это бегут наперегонки доказывать, что никакой причинно-следственной связи нет. Всего хорошего, до свидания. Возможно, государству жалко денег. Дело в том, что выплата хотя бы раз кому-то показательной компенсации в несколько миллионов за случай, вызвало бы такое повышение уровня доверия…

А так люди, по сути, играют в рулетку. Среди моих знакомых есть масса людей, которые готовы дать свои деньги, чтобы их не трогали, но объяснили что вот это вот – нормальная вакцинация, а вот здесь не надо вакцинироваться. Но им никто ничего такого не поясняет. Компания вакцинации в первой половине года была, по сути, провалена. Сейчас цифры заболеваемости, которые у нас есть – по 100 с лишним тысяч в день. Надо было в марте-апреле делать, а не сейчас. Люди платят налоги, почему они не могут на свои налоги получить элементарную вещь. Вот, пришла проблема, и на что тратятся деньги? На повышение зарплат правоохранителям и на строительство дорог. Это вообще нормально?», – сказал Барышников.