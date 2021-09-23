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23.09.2021 17:45 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Медицина, Общество, Происшествия, Украина
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Юрист: Вакцинация провалена. Украинцы потеряли доверие к государству

Новости УкраиныУкраина вряд ли введет всеобщий локдаун, несмотря на рост заболеваемости ковидом. Об этом на...

Украина вряд ли введет всеобщий локдаун, несмотря на рост заболеваемости ковидом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по медицинскому праву Максим Барышников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моё ощущение – что такого локдауна, какой мы имели (по-моему мнению абсолютно незаконно) в марте прошлого года, уже не будет точно. Я допускаю, что возможно локальное значительное ограничение либо в населённых пунктах, либо на территориях, либо в каких-то крупных коллективах. Но никаких тотальных общегосударственных локдаунов, которые бы сопровождались тотальным перекрытием экономики либо общественной жизни я не ожидаю», – считает Барышников.

«К сожалению, за многие годы нашего государства выработалась стойкая неприязнь и абсолютно нулевой уровень доверия к процедуре вакцинации. У нас хочешь – вакцинируйся, не хочешь – не вакцинируйся, но если тебя укололи, то практически в 100% случаев твои проблемы – это твои проблемы. Ими никто никогда не будет заниматься со стороны государства. По крайней мере, это то, что я вижу по тем случаем, с которыми обращаются ко мне люди как адвокату. Никто никогда не занимается подобными пациентами», – отметил эксперт.

«Ни побочные эффекты от таких вакцин, ни какие-то сопровождающие заболевания, которые возникают, никого не волнуют. У нас удивительная страна, у нас никто и никогда не умирает от вакцинации. В других странах таких случаях навалом, а у нас – никогда. Первое, что делают министр и соответствующие сотрудники соответствующих органов министерства здравоохранения – это бегут наперегонки доказывать, что никакой причинно-следственной связи нет. Всего хорошего, до свидания. Возможно, государству жалко денег. Дело в том, что выплата хотя бы раз кому-то показательной компенсации в несколько миллионов за случай, вызвало бы такое повышение уровня доверия…

А так люди, по сути, играют в рулетку. Среди моих знакомых есть масса людей, которые готовы дать свои деньги, чтобы их не трогали, но объяснили что вот это вот – нормальная вакцинация, а вот здесь не надо вакцинироваться. Но им никто ничего такого не поясняет. Компания вакцинации в первой половине года была, по сути, провалена. Сейчас цифры заболеваемости, которые у нас есть – по 100 с лишним тысяч в день. Надо было в марте-апреле делать, а не сейчас. Люди платят налоги, почему они не могут на свои налоги получить элементарную вещь. Вот, пришла проблема, и на что тратятся деньги? На повышение зарплат правоохранителям и на строительство дорог. Это вообще нормально?», – сказал Барышников.

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