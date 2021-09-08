Юрист: Зеленский давит свободу слова под следующие выборы, чем роет себе могилу

08.09.2021 22:18 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Создание на Украине реестра запрещенных сайтов, который в настоящее время готовит СБУ, станет очередным шагом по сворачиванию свобод в стране и построению тоталитарного государства.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил адвокат Ростислав Кравец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очередной шаг к построению тоталитарного государства и к уничтожению свободы слова в Украине. Мы же видим – это же началось не только с сайтов – это закрытие средств массовой информации, закрытие телеканалов, закрытие печатных изданий, СМИ, той же «Страны», введение определенных санкций на блогеров – все это связано, это все шаги которые идут постепенно, один за другим, к построению тоталитарной страны. И мы видим, что пока это удается. И меня всегда поражало, что люди не читают историю – чем это закончится. Год, два, три – и потом же это все рухнет, и придется за это все нести ответственность. Но все думают, что их это не коснется. К сожалению, безнаказанность сегодня порождает вот эту вседозволенность, мы видим это на примере тех же информационных ресурсов, которые пытаются максимально зачистить, закрыть. Я думаю, что все это направлено к подготовке к следующим выборам президента и максимально толерантному информационному пространству, в котором иметь хоть маленький шанс получить какую-то возможность пройти на следующий срок и сохранить свою власть», – сказал адвокат.

Несмотря на все, СМИ следует продолжать свою работу в обычном режиме, отметил он.

«СМИ стоит беспокоиться, но я считаю, что тем СМИ, которые, все-таки, себя уважают, беспокоиться стоит, но надо продолжать делать то же, чем они занимаются – все-таки сообщать реальную информацию. Я не говорю – правдивую или неправдивую. Просто сообщать определенные факты, реальные факты, которые происходят в стране. Я считаю, что СМИ надо это делать, потому что, если они это делать не будут, найдутся другие, кто будут доносить, и в каком аспекте они это будут доносить – это уже будет вопрос», – сказал адвокат. Как сообщил на конференции Telecom Ukraine 2021 представитель СБУ подполковник Игорь Черняк, СБУ подготовила проект информирования СНБО о внесении изменений в существующие указы о санкциях. В дальнейшем ведомство планирует урегулировать определение конкретных веб-ресурсов и страниц в социальных сетях, которые должны быть заблокированы. «Не буду официально сейчас говорить, но служба обсуждает возможность реестра для удобства операторов, чтобы был гармонизирован доступ к информации, которая подлежит блокированию в Украине. Для провайдеров с особыми потребностями будут отдельные инструкции», – сказал Игорь Черняк.