Юристы «Конкорда» намерены добиться справедливости по иску к Шевченко

02.04.2021, Москва, Иван Добровольский

Адвокаты Евгения Пригожина подали апелляцию по делу о клевете со стороны журналиста Максима Шевченко. О подробностях дела рассказала пресс-служба компании «Конкорд».

По словам представителей Пригожина, сторона истца не согласна с решением Савеловского районного суда, в котором рассматривался иск бизнесмена о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками в данном процессе выступали журналист Максим Шевченко, редактор ресурса «Довод» Илья Косыгин и компания Limited liability company (SIA) Medusa Project.

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Юристы бизнесмена пояснили, что в суде ответчики не стали отрицать, что на их ресурсе действительно размещалась оскорбительная и ложная информация о Евгении Пригожине, однако суд не принял это во внимание. Его вердикт юридическая служба посчитала незаконным, что и стало причиной подачи апелляционной жалобы в Московский городской суд.

«Отметим, что на процессе ответчики не отрицали ни порочащий характер оспариваемых сведений, ни факт их распространения. Суд же посчитал, что распространяемые недостоверные сведения, имеющие оскорбительный характер, не являются негативными для читателей и не имеют достаточного информационного значения», — сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».