Юристы «Конкорда» обжалуют в суде необоснованные санкции ЕС против Пригожина
Юристы петербургского предпринимателя Евгения Пригожина помогут противостоять санкциям и политическому давлению на россиян.
Для составления судебного иска против людей, которые внесли Пригожина в санкционный список, будет сформирована команда юристов. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».
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Группа только формируется, но участники команды уже готовы приступить к обжалованию установленных ограничений. Кроме того, юристы планируют привлечь к ответственности тех, кто распространял ложную информацию о бизнесмене, что и повлекло за собой наложение санкций.
«Целью тяжбы будет не только восстановление законности и защита прав и законных интересов Евгения Викторовича Пригожина, но также формирование прецедента с целью прекращения противоправного и политически мотивированного ограничения прав и законных интересов российских граждан», — сообщают в пресс-службе.
Юристы Евгения Пригожина будут добиваться полного прекращения незаконного политического давления на россиян.
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