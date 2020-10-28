Юристы «Конкорда» обжалуют в суде необоснованные санкции ЕС против Пригожина

28.10.2020, Москва, Вадим Вершинин

Юристы петербургского предпринимателя Евгения Пригожина помогут противостоять санкциям и политическому давлению на россиян.

Для составления судебного иска против людей, которые внесли Пригожина в санкционный список, будет сформирована команда юристов. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».

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Группа только формируется, но участники команды уже готовы приступить к обжалованию установленных ограничений. Кроме того, юристы планируют привлечь к ответственности тех, кто распространял ложную информацию о бизнесмене, что и повлекло за собой наложение санкций.

«Целью тяжбы будет не только восстановление законности и защита прав и законных интересов Евгения Викторовича Пригожина, но также формирование прецедента с целью прекращения противоправного и политически мотивированного ограничения прав и законных интересов российских граждан», — сообщают в пресс-службе.

Юристы Евгения Пригожина будут добиваться полного прекращения незаконного политического давления на россиян.