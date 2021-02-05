Юристы-навальнисты выдумывают способы борьбы против российского государства в ЕС

05.02.2021, Москва, Елена Острякова

Либеральные адвокаты призывают задержанных во время несанкционированных акций признавать административное правонарушение. Это нужно для того, чтобы адвокаты могли обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и раздуть скандал.

Об этом в интервью либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил руководитель международной правозащитной группы «Агоры» Павел Чиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подавляющее большинство задержанных в судах занимают позицию, то, что они, как мы у себя это называем “мимокрокодил”, то есть, проходил мимо, в акции не участвовал. Соответственно, это лишает его возможности доказывать, что его права на свободу собрания были нарушены.

То есть для того, чтобы иметь перспективу в ЕСПЧ, нужно занимать позицию о том, что да, участвовал в мирной акции протеста, да, был задержан, да, был подвергнут там всяким разным издевательствам, а потом арестован или оштрафован, а потом обжаловать это с такой же позиции в вышестоящем суде. После этого можно обратиться к юристам, которые будут жаловаться в ЕСПЧ», – учит правонарушителей Чиков.