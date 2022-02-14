Юристы Пригожина намерены получить «право на забвение» после побед в судах со СМИ

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Юристы компании «Конкорд» получили возможность подать судебные иски на поисковые системы из-за ссылок на недостоверные материалы СМИ о предпринимателе Евгении Пригожине.

По информации пресс-службы компании, ровно шесть лет, шесть месяцев и шесть дней назад бизнесмен Пригожин направил судебные иски к ООО «Яндекс» в рамках закона «О праве на забвение». Предприниматель потребовал исключить из выдачи те публикации, в которых написана ложная информация. Сложности в судебных процессах привели к тому, что юридическая служба была вынуждена отказаться от исков. Однако на данный момент ситуация в корне изменилась.

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«После череды положительных решений судов, подтверждающих недостоверный и порочащий характер подавляющего большинства публикаций о Евгении Викторовиче, нами было принято решение вернуться к закону «О праве на забвение». Юридическая служба компании «Конкорд» считает, что настал тот момент, когда наши требования к поисковым системам будут удовлетворены, а в случае отказа мы будем вынуждены через суд исполнить нормы закона», – отметили в заявлении.

Ранее некоторые российские издания пытались привлечь свои ресурсы и оклеветать предпринимателя. Компетентные адвокаты Пригожина в прошедшем году выиграли буквально каждое судебное заседание, посвященное ложным обвинениям.