Ющенко бросился на помощь Порошенко: На нашу землю опустилось самое страшное горе

19.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Политики, критиковавшие введение военного положения, не понимают, что для Украины победа в войне сейчас – задача №1. Об этом экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил в эфире «5 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На нашу землю опустилось самое страшное горе – война, война с нашим самым страшным врагом. Что в таких условиях делает любая семья, племя или нация? Она объединяется, потому как только в солидарности можно победить врага.

Совбез принимает соответствующее решение, которое президент подаёт в парламент. Понятно, что это – тонкий лёд, потому как мы понимаем, что приближается пора выборов, у нас всё будет эксплуатироваться с политической точки зрения», – отметил он.

Ющенко поддержал решение о введении военного положения лишь на части территории Украины.

«Чтобы не было спекуляций, что территория военного положения будет распространяться исключительно на критические территории», – пояснил экс-президент.

«Когда я стал свидетелем политической дискуссии, которую общество вело в сторону коллаборационизма, по сути, в таких условиях не нужно вводить ни военного положения, ни еще чего-то. Когда эта тема приобрела множество спекуляций, в том числе и радикальных, и была далека от той точки зрения, которую мы хотели выразить, это заставило меня взяться за перо и сформировать усиливающее мнение. Не надо жить выборами. Вопрос №1 в каждой нации в любое время – это вопрос безопасности. Вы должны быть консолидированы возле солдата, офицера и командующего. Если вы этого не делаете, вы проиграете войну.

Решение, которое принял парламент, говорит о том, что выборы 31 марта произойдут. Давайте снимем всю эту пену и будем преданы вопросу защиты своей родины», – прокомментировал Ющенко.