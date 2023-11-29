Ющенко: быть холопами Байдена нам завещали Мазепа, Петлюра и Бандера

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Экс-президент Украины Виктор Ющенко, выступая на презентации переизданной книги своего коллеги Леонида Кучмы «Украина не Россия», заявил, что 350 лет назад русским удалось получить «крупнейшую и первейшую колонию в своей империи».

Ющенко утверждает, что все эти столетия украинцы боролись за «независимость». Правда, при этом все перечисленные им деятели опирались на помощь других стран, враждовавших с Россией, – фактически, были «шестёрками» – либо шведов, либо кайзеровской или гитлеровской Германии.

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«350 лет назад получила крупнейшую и первейшую колонию в своей империи. У каждого нашего поколения в 17, 18, 19 , 20 веке был один сон – когда мы будем свободными? Берите 30-50 лет в любое время – свои мазепы рождаются, свои петлюры, бандеры. Одним словом, мы постоянно мечтали про нашу незалежность», – сказал Ющенко.

Он заверил, что в этот раз благодаря поддержке НАТО против России победа будет за Украиной.

«Безусловно, мы победим. Тем более, когда на нашу сторону встает 54 страны мира, самых больших и лучших экономик, лучших демократий», – сказал Ющенко.