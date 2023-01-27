Ющенко и Гордон плачутся, что в России слишком мало предателей

Вадим Москаленко.  
27.01.2023 11:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Русофобия, Украина


Поскольку подавляющее большинство жителей России поддержали СВО, для Киева они стали «ненавистными преступника».

Об этом в интервью украинскому телешарлатану Дмитрию  Гордону заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку подавляющее большинство жителей России поддержали СВО, для Киева они стали «ненавистными преступника». Об...

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«Я пришёл к выводу, что большинство россиян – это преступники. И у меня ненависть к подавляющему большинству россиян. Я не хочу говорить, что для всех, есть нормальные люди. Но критическая масса из подлых, плохих людей. А что вы думаете про российский народ?» – поинтересовался Гордон.

Как следует из ответа Ющенко, он недоволен, что в России оказалось слишком мало предателей.

«Я стою на такой же позиции. В России мало Ахеджаковых, Басилашвили, Касьяновых, Сахаровых. Безусловно, они есть. Мы ведь понимаем, что Лия Ахеджакова будет, как лев, бороться до последнего. Но таких людей мало», – считает экс-президент.

«Галкин, Макаревич, Гребенщиков. Есть люди, но очень мало», – поддакнул Гордон.

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