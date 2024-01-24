Ющенко: «К этому великому победоносному сражению мы готовились 350 лет»

В мире якобы нет силы, которая сможет посадить украинского солдата за стол переговоров с Россией.

Об этом в интервью «Deutsche Welle» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обязанностей у нас сейчас очень много у каждого, что бы ты ни делал, у тебя мысли о фронте, о наших парнях, о наших девушках и о том, как приблизить день победы. Мы боремся сегодня за мечты, которые были у наших прадедов, дедов, а не только у поколения сегодняшнего. И потому, на самом деле, это великое победоносное сражение, к которому мы готовились добрых 300-350 лет», – сказал экс-президент.

«Нас привели к тому, что мы почувствовали, что обладаем таким величием духа, что нам этот Путин не страшен, нам эти орки не страшны. Мы уверены, что мы их победим.

Почему на сердце спокойно? Потому что нет в мире силы, которая бы украинскому солдату сказала: слушай, может, бросай ту шинель, бросай автомат или БТР и давай садиться за стол переговоров. Нет. Добро на это наш солдат не даст», – заявил Ющенко.