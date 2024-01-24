Ющенко: Мы больше не квазинация, а почти поляки

Вадим Москаленко.  
24.01.2024 10:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Польша, Украина


Только выдавив всё русское, Украина якобы сможет стать государством с «хорошей европейской политической нацией».

Об этом в интервью «Deutsche Welle» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Только выдавив всё русское, Украина якобы сможет стать государством с «хорошей европейской политической нацией»....

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«Больше всего горжусь нацией. Потому что так громко, консолидировано мы не говорили ещё никогда. Нас пытались растянуть, что мы разные, что есть Запад и Восток, русскоязычные, есть украинцы, есть русская церковь, есть украинская, есть культура и так далее. У нас действительно произошёл колоссальный процесс, когда мы, я не хочу говорить слово квазинация, но по некоторым вопросам мы уже были квази. Сегодня мы пришли к целостной, хорошей европейской политической нации», – заявил Ющенко.

По его словам, ещё немного, и украинцы станут не хуже поляков.

«Если мы будем цельными, и в базе этой целостности будет стоять наш язык, наша культура, наша память, наша история, наши герои, мы будем такими, как поляки. Ни с одной стороны их не распилить! Ни география их не разрушает, ни национальные герои, ни память, ни библиотеки, ни музеи, ни язык, потому что они цельная нация.

Это не политика одного дня, очевидно, что её нужно проводить корректно, тактично, уважая каждого человека, потому что это тонкий лёд, но я сегодня подчёркиваю то, что направление этой политики очевидно», – пафосно резюмировал украинский экс-президент.

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