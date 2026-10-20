Украина так надеялась на Соединенные Штаты, а они отплатили ей черной неблагодарностью.

Об этом в интервью каналу «Новости live» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, комментируя дизельную сделку между США и Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я принадлежу к тому поколению, которое наибольшую актуальность в борьбе за свободу, демократию видело в тесном, большом сотрудничестве с американской нацией, американским государством и, как правило, государственными чиновниками. То, что сегодня происходит, обидно.

Я говорю очень осторожно, чтобы мои слова не навредили. Но лично я никогда не думал, не ждал, что в то время, когда больше всего мы нуждаемся в американской помощи, с нацией которой мы многие десятки лет свидетельствовали о своем уважении, искренности в отношениях, преданности, что мы можем получить в спину такие удары в виде решений американского руководителя, как мы имеем сегодня», – печалится Ющенко.