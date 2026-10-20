Ющенко: «Мы так были преданы США, но получили удар в спину»
Украина так надеялась на Соединенные Штаты, а они отплатили ей черной неблагодарностью.
Об этом в интервью каналу «Новости live» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, комментируя дизельную сделку между США и Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я принадлежу к тому поколению, которое наибольшую актуальность в борьбе за свободу, демократию видело в тесном, большом сотрудничестве с американской нацией, американским государством и, как правило, государственными чиновниками. То, что сегодня происходит, обидно.
Я говорю очень осторожно, чтобы мои слова не навредили. Но лично я никогда не думал, не ждал, что в то время, когда больше всего мы нуждаемся в американской помощи, с нацией которой мы многие десятки лет свидетельствовали о своем уважении, искренности в отношениях, преданности, что мы можем получить в спину такие удары в виде решений американского руководителя, как мы имеем сегодня», – печалится Ющенко.
Он уверяет, что украинская нация якобы внесла самый большой вклад в завершение холодной войны отказом от ядерного оружия. При этом подчеркнул, что это было «большое ходатайство американских властей».
«И сегодня гарант нашего суверенитета и территориальной целостности, мне кажется, поступает к подвигу нашей нации и государства неадекватно. Мне кажется, я здесь должен остановиться, потому что я вижу обороты мои становятся круче и круче», – заявил Ющенко.
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