Ющенко объявил о чистой химической победе над Россией

17.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

В годы президентства Виктора Ющенко Украина едва не получила от Константинопольского патриархата томос об автокефалии, который сорвался в последний момент.

Об этом экс-президент Украины Виктор Ющенко рассказал в интервью «Громадському телебаченню», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цель первой встречи со Вселенским патриархом была нужна для того, чтобы установить, в каком статусе Вселенский патриарх и Синод Константинопольский смотрит на украинскую церковную территорию, какая она для него – чужая или между нашими отношениями есть правовые ниточки в статусе 1686 года», – рассказал Ющенко.

«Ответ приблизительно был такой, что Константинопольский патриарх и патриархия в целом смотрит на украинскую церковную территорию в статусе 1686 года. Мы пришли к тому, что нам надо было установить, что на самом деле мы в церковных отношениях относимся с церковной патриархией как митрополия относится к патриархии», – отметил экс-президент.

Далее, по его словам, ситуация начала развиваться по незапланированному сценарию

«Это – визит Московского патриарха, потому как моё приглашение распространялось только на Вселенского патриарха и еще на ряд тех, кто по церковному протоколу его встречает. В рамках визита без приглашений возникло одно смещение – когда Вселенского патриарха патриарх Алексий Второй пригласил на обед. Я помню все нюансы и сказал тогда официально патриарху Варфоломею, что снимаю с себя всю ответственность, что может произойти с вами на том обеде. Все начали понимать, что отношения между Московской и Константинопольской патриархией довольно сложные, и Москва с каждым годом поднимает ставку на претензии первого мирового церковного стола.

Я думаю, что усилия Путина были всеобъемлющими, чтобы этого не допустить. Я уверен, что это – наибольшая потеря политики Русского мира в широком понимании значения этого слова. Это наша чистая химическая победа, это химически чистое поражение Путина», – уверяет Ющенко.