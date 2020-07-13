13.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Экс-президент Украины Виктор Ющенко перешел на русский язык в быту, и это отчетливо видно в его публичных выступлениях. Бывший глава государства в интервью часто использует суржик и неправильно произносит украинские слова.

Об этом в эфире интернет-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белковский похвастался, что в свое время выучил украинский язык и теперь замечает ошибки украинских политиков.

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«Я недавно смотрел интервью Виктора Андреевича Ющенко нашему общему другу Дмитрию Ильичу Гордону и убедился в том, что, при всем уважении, Виктор Андреевич не очень понял, что с ним произошло.

У меня свой пунктик, поскольку из меня бессознательно вытеснилась моя гордость за владение украинским языком, поскольку ничего функционально я из этого извлечь не могу, украинский язык ничего мне не принес, никаких прагматических дивидендов, но все равно, гордиться же этим надо, поскольку это очень редко встречается среди тех людей, которые не обязаны учить украинский язык.

Я поэтому всегда обращаю внимание на то, как украинские политики говорят по-украински, и злорадно отмечаю их ошибки. Вот, ошибок у Виктора Андреевича было, почему-то, очень много. Больше, чем в те времена, когда он был на политической авансцене, из чего я делаю вывод, что, видимо, с тех пор он в домашней обстановке перешел на русский язык. Потому что качество его украинского языка стало хуже, чем было, значительно», – заявил Белковский.