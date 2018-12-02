Ющенко поделился печалью: Ленина снесли, а новых героев нет

03.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Властям Киева давно пора поставить на место разрушенного националистами памятника Ленину скульптуру современного героя Украины.

Об этом экс-президент Украины Виктор Ющенко рассказал в эфире канала «Прямой», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расскажу вам одну свою печаль. Вот когда я еду по городу-герою Киеву и смотрю на то, как почти пять лет на первой улице Киева – бульваре Шевченко – стоит какой-то пустой пьедестал, там, где раньше стоял Ленин.

У меня вопрос: почему самое дорогое место, какое у нас есть, самое центровое, которое, возможно, каждый день работает на миллионы людей, почему на том пьедестале нет нашего героя?

И тут меня распирает тревога от того, что мы не знаем, кто наши герои. Если мы не знаем этого, я думаю, что мы не знаем, куда мы идём. Где тот горизонт, к которому нам надо идти?» – поделился наболевшим Ющенко.