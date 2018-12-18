Ющенко подозревают в разбазаривании казенных земель – СМИ

18.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины готовит подозрение экс-президенту Украины Виктору Ющенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает киевское издание УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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По информации издания, подозрение Ющенко может быть вручено в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконной передачи земель Межигорья Виктору Януковичу. Речь идет о злоупотреблении служебным положением при выделении и передаче этих земель.

В то же время, руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк не подтвердил информацию о том, что Виктору Ющенко подготовлено подозрение в рамках уголовного производства в отношении передачи земель Межигорья. По его словам, это производство их управлению вернуло НАБУ. В нем фигурируют Янукович и другие лица.

“Дело знаю. Есть ли там даже допрос свидетеля Ющенко – не знаю. Подозрение точно не оглашалось”, – добавил он.