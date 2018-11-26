Ющенко пожаловался, что украинцы не знают, куда идут

26.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинцы не определились, кто является настоящими героями для страны, нация не видит своего правильного пути и яркое свидетельство тому – пустующий постамент, на котором пять лет назад стоял памятник Ленину.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я еду по городу-герою Киеву и смотрю, как почти пять лет на первой улице Киева, бульваре Шевченко, стоит какой-то пустой пьедестал, это там, где стоял Ленин. У меня вопрос – почему самое дорогое место, которое у нас есть, самое центровое, которое каждый день работает, возможно, на миллионы людей, пассивно или активно – почему на этом пьедестале нет нашего героя? И тут меня берет тревога о том, что мы еще не знаем, кто наши герои. И потому, если мы не знаем, кто наши герои – это то, что меня больше всего давит, я думаю, что мы не знаем, куда мы идем, где тот горизонт, к которому нам нужно идти», – заявил Ющенко.