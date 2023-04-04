Ющенко пожаловался на пророссийскость базового избирателя Украины

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Ключевой избиратель Украины проживает не на западенщине, а в русскоязычных регионах юга и востока страны.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ющенко, ему было тяжелее договориться с населением этих регионов, потому что оно было пророссийским. Достоянием же этого периода экс-президент считает то, что молодежь удалось сделать антироссийской.

«Например, восток Украины – вы не забывайте, что восток Украины по тем историям по русификации, с российским воцерковлением, с этими харьковскими соборами, северодонецкими съездами, вы же поймите, что ключевой избиратель, базовый избиратель, – это избиратель, который находится в Харькове, Донбассе, городе-герое Одессе, немного Херсон, Николаев как вечно «розовые» пояса социалистические, и Крым», – сказал экс-президент.

«Вы понимаете, что там абсолютно большинство избирателей. Если вы это понимаете, и понимаете ту направленность, которая там укоренена, особенно на то поколение, с которым я говорил, то с сегодняшним поколением, которое родилось на том краю, говорить намного легче в том плане, что уже такие доказательства этого злого намерения, что легко переходить», – заявил Ющенко.