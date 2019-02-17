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17.02.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Общество, Политика, Россия
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Ющенко опроверг миф о единстве украинцев, признав их «разносортной и растрепанной нацией»

Украина является страной, среди граждан которой нет единого взгляда на вопросы истории и языка.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко, по словам которого, президент РФ Владимир Путин заинтересован в продолжении войны на востоке Украины.

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“Ему нужно, чтобы в Украине была рана, которая кровоточит. Ибо, если мы ранены, нам трудно реализовывать цели. В таких условиях трудно говорить о членстве в Евросоюзе, иметь успешную экономику. Страна долго не имела государственности. У нас растрепанная, разносортная нация. Одна в Москву хочет, вторая – в Брюссель. Третья – на украинском языке, четвертая – на русском. Пятая хочет в московскую церковь ходить, шестая – кланяться Павлику Морозову, Чапаеву, Щорсу, Сталину. Другие ставят памятник Степану Бандере. Нация сложная”, – признал Ющенко.

По его словам, если оставить Украину в покое, то через одно поколение нация будет объединенной.

Примечательно, что после захвата власти майданщиками в 2014 году и потери значительной части Донбасса и Крыма на Украине ряд политиков и экспертов стали доказывать, что пришло время говорить о “единстве украинской нации”.

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