Ющенко призвал вцепиться в Крым и Донбасс, как японцы в Курилы

22.02.2019, Киев, Владимир Гладков

В сознании граждан должен быть закреплен и не оспариваться тезис о том, что Украина никогда не откажется от попыток возвращения под свой контроль Крыма и Донбасса. Об этом во время брифинга в Киеве заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В любые годы Украина не должна торговать своей территориальной целостностью и своим политическим суверенитетом над нашими территориями. Крым наш! Второе, не надо мыслить категориями «скороходовок» никогда.

70 лет назад закончилась Вторая мировая война. Почему японский миролюбивый народ не подписывает соглашение с Россией? На повестке дня какие-то четыре маленьких острова. Рождается уже четвёртое поколение японцев, но никто не смеет поставить в повестку дня переговоры о мире, если не выполнены условия «красной линии» – территориальной целостности Японии. Потому, я думаю, много чего зависит от нас самих», – заявил Ющенко.

«Если мы будем «одностройными», и 45 миллионов в один голос будут говорить по восточному Донбассу и по Крыму. И никакой ревизии мы не допускаем, потому что я знаю, чем закончатся те лозунги, в которых мы начнём с мира – они заканчиваются коллаборационизмом. Если мы один раз согласимся отдать эту территорию, уже не будет на Украине поколения, которое получит её назад», – добавил экс-президент.