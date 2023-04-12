Ющенко: «Путина не станет уже вот-вот»

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Почему президент РФ Владимир Путин сделал в 2004 году ставку на Виктора Януковича – большая тайна.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Наталии Влащенко заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он считал необходимым наши отношения поставить на понимание в том смысле, что перед этим полтора месяца Виктора Фёдоровича три раза поздравлял с победой, а потом к нему с официальным визитом прилетает президент Украины, которого он не хотел видеть, не мог видеть, я думаю. Нужно было как-то пояснить, потому что просто так, давайте, с третьей страницы начнём – так не выйдет, надо первую страницу прокомментировать. И он комментировал мне долго эту первую страницу, почему он на другой стороне был», – сочинял Ющенко.

Пропагандистка прямо спросила, как Путин объяснил то, что он был за Януковича.

«Я это прокомментирую, когда его не станет уже. Путина», – ответил экс-президент.

«Я очень надеюсь, что его не станет уже скоро», – сказала Влащенко.

«Вот-вот», – пообещал Ющенко.