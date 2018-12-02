03.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Днепропетровск, Донбасс, Общество, Одесса, Скандал, Харьков, Церковь
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Ющенко решил больше не играть в демократа: Такой же нацист, как Парубий

Русское население нынешнего Юго-Востока Украины – не коренное, а завезенное вместо уничтоженных или ссыльных противников Российской империи.

Об этом бывший украинский президент Виктор Ющенко рассказал в эфире канала «Прямой», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не говорим, что мы – большая страна. Это они (Россия, – прим. авт.) большая страна, а мы – великая.

Если бы мы на протяжении многих лет проводили осознанную национальную политику, у нас бы не было тяжёлого вопроса: «Политический восток или политический запад?».

Мы – разумная талантливая нация, но извините, когда у вас триста лет нет государства, когда на половину Украины завезли миллионы людей взамен выбитых, уничтоженных, вывезенных в Хабаровский край, в Зелёный клин.

Сюда пришли люди, которые просто не знают эту землю, не знают это слово, не уважают эту Церковь. Вы ощутили, что Русский мир идёт там, где русский язык? Где у нас идёт война? Там, где российская Церковь, русский язык, где стоят или Екатерина Вторая, или Сталин. Там имплементирована другая ментальность, не национальная», – сказал Ющенко.

Напомним, что аналогичные тезисы ранее озвучил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Он заявил, что при переименовании городов на Юго-Востоке Украины не следует учитывать мнение местного населения.

«На востоке Украины Кремль положил миллионы украинцев. Миллионами уничтожали наших дедов на тех территориях, куда заселяли переселенцев, московских оккупантов из других уголков другой страны. И сегодня вы апеллируете к местному населению, к мнению людей, которые там живут?» – говорил Парубий.

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