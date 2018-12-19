19.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Украина, Церковь
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Ющенко силится обосновать, почему население не верит в фальшивое украинство

Экс-президент Виктор Ющенко поставил в вину канонической Православной Церкви то, что значительная часть населения не верит в искусственный украинский проект, изначально созданный для отторжения исторических русских земель.

Об этом он сказал в эфире «5 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть на наши самые большие национальные проблемы, то одна из них – это слабое национальное единство. Если посмотреть глубже, то львиную долю национального единства даёт наша солидарность в вере. Когда мы посмотрим на церковное поле Украины, то увидим, что у нас 4 Православных Церкви (на самом деле, – одна, Московского Патриархата, остальные организации являются раскольническими или еретическими, – ред.).

В России этого нет, в Греции этого нет, в Грузии и Армении тоже. Возьмите любую нацию, которая живёт в Православии, и вы увидите, что там живёт одна соборная Православная национальная Церковь, потому как всё Православие строится на национальном признаке», – сказал Ющенко.

Отметим, что, в отличие от обанкротившейся политической силы Виктора Ющенко, УПЦ Московского Патриархата является самой крупной конфессией, имеющей приходы и монастыри по всей территории Украины, включая западные.

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