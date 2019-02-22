Ющенко: Украине нужно 20 лет, чтобы вернуться к уровню до Евромайдана

22.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина вернётся к домайданному уровню развития экономики не раньше 2032 года при сохранении нынешних темпов. Об этом в ходе брифинга в Киеве заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы живём в стране, где 50 процентов национальной экономики в тени. Африка и Латинская Америка давно уже так не работают. В этом году минэкономики сообщил, что уже 30 процентов «тени», в чём я очень сомневаюсь, но все международные аналитические организации в прошлом году теневую экономику отмечали в объёме 50, некоторые секторы экономики – 70%, некоторые секторы практически полностью живут припеваючи в теневом режиме», – заявил Ющенко.

«Наши экономические темпы за четыре года: -17, -14, +1, +2. Так сказать, на уровне погрешности. Если мы будем дальше жить, как последние два «успешные» года, – для того, чтобы догнать 2013 год, надо жить до 2032 года.

Надо понимать, что мы лишились базы 2013 года, и всё сравнение последних четырёх лет идёт с большими коррективами. То есть, в действительности, честный ответ намного трагичнее», – добавил экс-президент Украины.