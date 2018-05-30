30.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Ющенко устроился на работу в банк бизнесмена из Эмиратов

Экс-президент Украины Виктор Ющенко стал главой наблюдательного совета самого маленького украинского банка – “Альпари банка” (Киев), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР).

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“Ющенко был избран на эту должность решением единственного участника финучреждения 25 мая”, — говорится в сообщении.

Раньше главой наблюдательного совета банка был экономист и политик Владимир Лановой.

НБУ зарегистрировал “Альпари банк” 26 октября 2012 года. По состоянию на 1 января 2018 года единственным акционером банка являлся гражданин ОАЭ, предприниматель Бахтари Хедаятоллах. По размеру чистых активов (206,126 млн грн) банк занимал 84-е место среди 84 действовавших в стране банков.

Отметим, что по профессии Ющенко – банкир. С 1976 года он работал экономистом в Госбанке СССР, а в 1987 году по приглашению Вадима Гетьмана перешел в киевское отделение Агропромбанка СССР. В 1990-1993 годах был топ-менеджером банка “Украина”. С 1993 по 1999 год возглавлял Национальный банк Украины. При Ющенко была проведена денежная реформа, введена национальная денежная единица – гривна. Кроме того, была создана Государственная казна и построен Банкнотно-монетный двор.