Состоящая из подаренных коммунистами русских земель Украина не будет обращать внимания на вето Москвы по вступлению в НАТО. Киев никогда не согласится на «унизительный список хотелок» Владимира Путина.

Об этом в эфире канала «Думай» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы очень критически относитесь к мирным переговорам. А если было бы понимание, что это даст шанс прекратить войны, при каких условиях вы готовы встретиться с Путиными?» – спросила ведущая.

«Разве ж мы этим блудом не ходили? Когда мы говорим про Минск-1, Минск-2… Нужно всегда понимать, что мир – это всегда следствие, а не причина. И если мы говорим о мире, то какой мир мы имеем в виду? Справедливый? Долговечный? Рациональный? Или мир, когда перестали стрелять, и забрали треть территорий, и навязывают эти унизительные 28 пунктов? Это унизительно – стране, которая стала жертвой агрессии Путина, сокращать войска», – сказал Ющенко.