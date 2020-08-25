25.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
История, Политика, Украина
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Ющенко: Я злюсь, потому что Ленин не создавал Украину


В том, что кроме последних 30 лет независимую Украину нельзя отыскать на карте Европы, якобы скрывается большая несправедливость.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем посмотреть на политическую карту Европы начала ХХ века, там мы Украины не найдём. А сейчас мы говорим, что у нас новейшая история, Украине 30 лет, у нас в нашем положении есть какие-то проблемы. Можно взять политическую карту 200 или 250-летней давности, вы там не найдёте ничего такого, что можно сегодня охарактеризовать как установленная украинская держава», – приводил Ющенко пример «угнетения» Украины.

«А вас злит, когда говорят, что надо благодарить Ленина за то, что была создана украинская республика?» – спросил телеведущий Пётр Мага.

«Меня – злит. Потому что не Ленин создал независимое государство и не он создал нацию, которая осознала свою самобытность, которая её понимает. Если у тебя есть национальный язык, запомните, единственный способ её защитить – это иметь национальное государство. Если у тебя есть [национальная] память, единственный способ её защитить – это иметь собственное государство», – сказал экс-президент.


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