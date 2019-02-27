Ющенко жалуется, что половина избирателей Украины ориентируется на Москву

27.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Националистические ценности и карго-культ Европы до сих пор чужды большей части населения Украины.

Об этом в интервью youtube-каналу «Настоящее время» заявил бывший президент Виктор Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За Януковича проголосовало до 13 млн. Это значит, что в украинском обществе из тех 26 млн, которые имеют право выбора, половина мыслит, возможно, и по сей день так, как мыслит Янукович. Им чужд украинский язык, чужая евроинтеграция, им не нужны демократия и свобода, не нужна декоммунизация. Им нужен не НАТО, а Ташкентский договор, или другой промосковский договор», – сказал Ющенко.

Так он объяснил, почему его самого не избрали на второй срок. Ющенко нахваливал себя не только за «небывалые экономические успехи», но и за политику украинизации, а также возвращение народу «таких важных страниц истории, как голодомор».