20.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Ющенко зуб дает, что Россия покается перед Украиной

Экс-президент Украины Виктор Ющенко мечтает о покаянии России перед «незалежной», обещая после этого простить РФ и перейти к диалогу.

Об этом он заявил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ющенко убежден, что в России рано или поздно придет такая власть, которая пойдет каяться в Киев.

«Я убежден, что когда-то придет такая российская власть, которая будет готова на равных рассматривать вопрос примирения вокруг сложных страниц общего прошлого и настоящего… У меня нет точного ответа, почему пока наш диалог происходит так, как происходит. Я могу только рассуждать о причинах, почему в России не могут принять такую христианскую позицию, как примирение через покаяние. Польско-украинский диалог говорит: демократии быстро договариваются. Демократия и империя – очень трудно”, – пишет Ющенко.

Он сожалеет, что в российской истории не было такого, чтобы власть становилась на колени перед церковными иерархами.

“Духовного лидера – патриарха в России не было почти 250 лет. Духовное миссионерство было подчинено государственному департаменту, который действовал в контексте политической целесообразности, а не канонов веры. Несколько веков светская власть и царь были и первым, и вторым, и третьим иерархом. Может, из-за исторической сакрализации светской власти у ее представителей до сих пор нет чувства вины и поэтому нет внутреннего побуждения к покаянию», – рассуждает Ющенко.