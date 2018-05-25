25.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, Россия

ЮВО и ЧФ готовы дать отпор Украине на Донбассе


Есть несколько вариантов реакции России на военную агрессию Украины на Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

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«Один – российский добровольческий корпус вновь приходит на помощь Донбассу. Есть более жесткий вариант – проведение полномасштабное военной операции по принуждению Украины к миру для того, чтобы исключить массовые убийства и геноцид мирного населения на Донбассе», – сказал Коротченко.

По его словам вооруженные силы России готовы реализовать второй вариант.

«Был бы приказ. Южный военный округ и Черноморский флот – самодостаточные дееспособные структуры. Они имеют все возможности провести такую операцию. У нас все готово, чтобы любые провокации были моментально жестко пресечены», – сказал Коротченко.

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