«Южмаш» может создать баллистическую ракету для ударов по Москве – Сиротюк

16.09.2022  14:24 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 504
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Украина может создать баллистическую ракету средней дальности, чтобы поражать объекты критической инфраструктуры в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах.

Об этом в эфире интернет-канала «УССД» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик и член националистического ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может создать баллистическую ракету средней дальности, чтобы поражать объекты критической инфраструктуры в Москве,...

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По мнению Сиротюка, создать такую ракету может завод «Южмаш».

«Война – это очень дорогая вещь. Нам очень помогают современные технологии, мы видим тут полную зависимость от поставок боеприпасов, оружия от западных партнеров. Мы должны акцентировать, что если французская нация во время революции за месяцы настроила собственное производство оружия, боеприпасов и порохов, то мы за восемь лет войны так и не имеем эффективного производства боеприпасов и порохов, ракеты средней дальности мог бы сделать «Южмаш», – сказал националист.

«Не нужно все время с протянутой рукой стоять по миру. «Южмаш», который запускает ракеты в космос, может сделать баллистическую ракету средней дальности, неядерную ракету, которая долетит до любого объекта критической инфраструктуры России – до Москвы, Петербурга, любого другого. Почему это не делается – это вопрос», – заявил Сиротюк.

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Просмотров: 504

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