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На территории Украины еще остается, как минимум, три предприятия, способные изготавливать беспилотники, двигатели и ракеты, которые не уничтожались комплексно в ходе прошлых «калибровок».

Об этом говорили участники эфира телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я согласен, что мы прекрасно видим на территории нацистской Украины применение ущерба. Но мы бы хотели большего ущерба. Сегодня, когда энергосистема Украины выведена из строя, что бы там ни говорили, у нас еще большое количество критически важных объектов, которые сегодня функционируют и мешают нам прийти к той победе, которой мы сейчас желаем», – заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв. «Мы уже говорили про транспортные системы. Да, украинцы приспособились к тому, что железные дороги обесточены. Да, они где-то на резервных источниках питания подпитывают свои системы централизованной блокировки управления железными дорогами. Да, они сегодня из-за того, что у них промышленность встала, у них освободились мощности локомотивов. Они – в состоянии маневрировать с дороги в дороги, они перевозят эти грузы. Причем там, где нами были нанесены удары по железнодорожным мостам, они оказались крайне эффективными. Эти мосты до сих пор не восстановлены. Говорят, сложно уничтожить? Сложно. Но повредить можно», – добавил Гурулёв.

В свою очередь, руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский более конкретизировал цели «калибровок».

«Вообще, в принципе на территории Украины три завода, которые могут выпускать ракеты – это «Южмаш», это Павлодарский завод, который делает двигатели, и Павлодарский химический (ПНХЗ – Павлодарский нефтехимический завод – ред.). Да, удары наносились уже. И по Павлодарскому заводу, где делаются двигатели, и по «Южмашу», но по отдельным цехам. Я полностью согласен с транспортной инфраструктурой, но вот эти предприятия украинского ВПК, которые могут делать беспилотники и ракеты, тот же Харьковский авиационный завод, нужно уничтожать тотально», – подчеркнул Бужинский.