«Южная граница нам важнее Украины» – экс-представитель НАТО

Для американцев важнее усилить южную границу США, страдающую от наплыва нелегальных мигрантов, чем выделить деньги Украине.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил экс-представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом ранее Табах был яростным сторонником вооружения Украины в противостоянии с Россией, а сейчас, активно поддерживая республиканцев и экс-президента Дональда Трампа, подчеркнул, что США угрожают мексиканские, русские и китайские мигранты, которые сотнями тысяч переходят через южную границу.

«Да, конечно, Израиль – важно, Украина важна, но нам же, американцам, и Америка важна или вы считаете, что нет, что Украина для нас важнее? Я, налогоплательщик, плачу – передаются деньги Украине, Украина платит зарплаты пограничникам, которые стоят на границе, охраняют украинскую границу. С другой стороны – Венгрия, Польша. И в то же время я не плачу своим пограничникам на нашей южной границе. То есть, там пограничников нет, там границы нет. Я не понимаю логику в этом – вы хотите, чтобы я платил за вашу границу, но моя граница не охраняется и на моей границе скоплены сотни тысяч, уже говорят, что 20 или 40 миллионов мигрантов – даже не знают, сколько их, банды орудуют у нас нелегальных мигрантов, очень вооруженные, мы уже не знаем, где они», – сказал экс-представитель НАТО.

«Много зашло террористов, на южной границе уже сотни тысяч скоплены русских и китайцев. Хорошо одетых, с хорошими чемоданами, со всем. Вы думаете, это поможет Украине, если здесь у нас будут эти нелегалы-русские. Здоровые парни призывного возраста – там женщин и детей практически нет, это молодые мужики что китайцы, что русские, что южноамериканцы. То есть это захват Америки, как же мы можем это игнорировать, как может мой конгрессмен, мой сенатор это игнорировать и волноваться только об Украине? Это нелогично, я думаю, и не патриотично, и это не помогает Украине. Потому что сейчас получат за этот пакет и Украина получит ноль. Она и с прошлой помощи получила 10%, может быть, от всего, и пять миллиардов до сих пор в Пентагоне», – заявил Табах.