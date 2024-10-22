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Идущие в последнее время с подачи Киева в западных СМИ и активно тиражируемые, в том числе, российскими лидерами мнений в соцсетях разговоры о якобы имеющихся планах отправки северокорейских военных для участия в боевых действиях на Украине на стороне РФ, получили неожиданное продолжение.

Как пишет американский журнал Newsweek, ссылаясь на заявление неназванного представителя южнокорейских спецслужб., власти Южной Кореи могут отправить своих военных на помощь Украине.

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Как утверждается в публикации, Сеул разрабатывает план по отправке «необходимого количества военного персонала, включая офицеров разведки, специализирующихся на Северной Корее, и экспертов по вражеской тактике».

Как сообщается, южнокорейские военные специалисты могут принять участие в допросах пленных северокорейцев или выступать в качестве переводчиков, а также предоставлять украинскому командованию информацию о тактике и боевых возможностях северокорейских военных.

В министерстве обороны Южной Кореи также сообщили, что рассмотрят возможность поставки Украине летальных вооружений. До сих пор Сеул ограничивался предоставлением Киеву гуманитарной помощи, однако активное муссирование слухов о вовлечении КНДР в украинский конфликт обеспокоило ее южную соседку и привело к обратному эффекту – усилению поддержки Украины.

18 октября южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на разведку страны сообщило, что Северная Корея якобы готова отправить более 10 тысяч своих военных для участия в боевых действиях в Украине на стороне России.

По данным Сеула, речь идет о бойцах элитных подразделений армии КНДР. При этом первый этап переброски северокорейских солдат в Россию уже якобы прошел в период с 8 по 13 октября.

В свою очередь, представительство Северной Кореи в ООН назвало сообщения об отправке военных армии КНДР на фронт в Украину «беспочвенными слухами».

Ранее об отправке военных КНДР на помощь России в войне с Украиной также заявлял Владимир Зеленский. По его словам, речь идет о 10 тысячах солдат из разных родов войск. Он также предупредил, что отправка на фронт военных из КНДР может стать шагом к началу новой мировой войны.

На днях, предположительно финансируемое израильским бизнесменом Леонидом Невзлиным сетевое-издание -иноагент “Сота” писало, что украинские боты через соцсети распространяют «обращение северокорейского военного» с просьбой не отправлять его на войну с Украиной и назвало этот “документ” фальшивкой.

Издание провело собственное расследование и выяснило, что публикация The Washington Post об участии военных КНДР в войне на Украине опирается на инсайд от «представителя украинской военной разведки, говорившего на условиях анонимности».

По данным “Соты” эта новость, скорее всего, является фейком, так как “представители Украины в последнее время во время пресс-туров западных журналистов в страну настоятельно просили их опубликовать информацию о союзничестве военных РФ и КНДР, при этом отказываясь предоставить какие-либо доказательства”.

Западные журналисты, рассказавшие об этом «Соте», охарактеризовали ситуацию как «плохо пахнущую», а информацию посчитали не вызывающей доверия и впоследствии не смогли подтвердить ее через официальные запросы.

Таким образом, делает вывод издание-иноагент, «сейчас украинская сторона пытается вбросить в интернет «подтверждение» утки: ссылки на него российским СМИ присылают типичные украинские анонимные аккаунты в телеграме».