Южная Корея собралась удивить мир невидимым и бесшумным лазерным оружием

Сергей Рыжов.  
12.07.2024 12:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 311
 
Tехнологии, Азия, Война, Вооруженные силы, Дзен


Как сообщает CNN, Южная Корея начинает массовое производство лазерного оружия: один выстрел будет стоить полтора доллара.

Новое лазерное оружие имеет название Block-I. Отмечается, что оно способно поражать небольшие беспилотники и мультикоптеры на короткой дистанции с помощью лазерных лучей, которые трудно заметить до того, как произойдет выстрел.

Как сообщает CNN, Южная Корея начинает массовое производство лазерного оружия: один выстрел будет стоить полтора доллара....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


В Администрации программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) указывают, что устройство является невидимым и бесшумным. Также оно не требует отдельных боеприпасов и может работать только при наличии электричества.

В ведомстве также заявили, что будущие версии Block-I — Block-IІ — будут иметь улучшенную мощность и больший радиус действия и способность поражать  гораздо большие цели, включая самолеты и баллистические ракеты.

Block-I признали пригодным для применения еще в прошлом году, когда во время испытания это оружие поразило 100% целей. Эту установку разрабатывали 5 лет, а в ее создание инвестировали более 36 млн долларов.

CNN пишет, что это оружие появляется в «важное время», поскольку на полях боя на Украине, на Ближнем Востоке и в других местах небольшие беспилотники продемонстрировали способность выводить из строя или уничтожать дорогостоящую военную технику, в частности танки.

Издание также напомнило, как в начале 2024 года в Великобритании продемонстрировали новейшую лазерную установку ПВО DragonFire, которая может поражать любую видимую цель. Впоследствии в Минобороны Британии допустили, что такое оружие могли бы передать Украине. Однако, с этим как-то не срослось.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть