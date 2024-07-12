Южная Корея собралась удивить мир невидимым и бесшумным лазерным оружием

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Как сообщает CNN, Южная Корея начинает массовое производство лазерного оружия: один выстрел будет стоить полтора доллара.

Новое лазерное оружие имеет название Block-I. Отмечается, что оно способно поражать небольшие беспилотники и мультикоптеры на короткой дистанции с помощью лазерных лучей, которые трудно заметить до того, как произойдет выстрел.

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В Администрации программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) указывают, что устройство является невидимым и бесшумным. Также оно не требует отдельных боеприпасов и может работать только при наличии электричества.

В ведомстве также заявили, что будущие версии Block-I — Block-IІ — будут иметь улучшенную мощность и больший радиус действия и способность поражать гораздо большие цели, включая самолеты и баллистические ракеты.

Block-I признали пригодным для применения еще в прошлом году, когда во время испытания это оружие поразило 100% целей. Эту установку разрабатывали 5 лет, а в ее создание инвестировали более 36 млн долларов.

CNN пишет, что это оружие появляется в «важное время», поскольку на полях боя на Украине, на Ближнем Востоке и в других местах небольшие беспилотники продемонстрировали способность выводить из строя или уничтожать дорогостоящую военную технику, в частности танки.

Издание также напомнило, как в начале 2024 года в Великобритании продемонстрировали новейшую лазерную установку ПВО DragonFire, которая может поражать любую видимую цель. Впоследствии в Минобороны Британии допустили, что такое оружие могли бы передать Украине. Однако, с этим как-то не срослось.