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24.09.2019, Цхинвал, Владимир Гладков
 
Донбасс, Кавказ, Украина
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Южная Осетия помогает Донбассу прорвать украинскую блокаду

Южная Осетия как признанное Россией государство помогает предприятиям находящейся в украинской блокаде Донецкой Народной Республике находить выходы на российские рынки, сотрудничество ДНР и Цхинвала только нарастает.

Об этом в интервью южноосетинскому информационному агентству «Sputnik-Ossetia» рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Взаимодействие между Цхинвалом и Донецком идет только по нарастающей. Это совместные экономические проекты, предприятия и это, конечно, огромные перспективы. Потому что у нас есть некое окно возможностей с нашей продукцией, которая востребована, что показывает наше участие в различных форумах, экономических площадках, будь то в Ялте, в Санкт-Петербурге, на Курской ярмарке.

Но проблема в оформлении документов и с нашей непризнанностью. Но у нас есть окно возможностей – нас признала Южная Осетия, которая признана Россией, ну а дальше – уже весь мир. Поэтому такая схема работы наших предприятий востребована и набирает обороты.

Также мы работаем в плане обмена опытом между парламентариями ДНР и Южной Осетии, взаимодействуем в сфере образования, культуры, медицины, за этот период подписано достаточно много соглашений. Ждём еще подписания соглашения между министерствами внутренних дел. Это уже планомерная работа, которая системно выстраивается по нарастающей», – сказал Пушилин.

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