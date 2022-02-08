Южные Курилы как принцип домино. Стоит только тронуть…

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Начиная с 1981 года, каждое 7 февраля в Японии отмечается так называемый «день северных территорий» – сопровождаемое пятиминутками ненависти в адрес СССР/России хоровое исполнение жалейки об утраченных островах южной Курильской гряды и требования к Москве «вернуть незаконно отторгнутые территории назад».

Как известно, возврат Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островков Хабомаи Япония напрямую связывает с подписанием мирного договора с нашей страной, разводя демагогическую говорильню, будто война между Россией, как правопреемницей СССР, и Японией, до сих пор не окончена. И этот «факт», стало быть, более 75 лет омрачает отношения между двумя государствами, не позволяя сотрудничеству развернуться во всю ширь и мощь.

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При этом руководство Японии нисколько не волнует, что СССР/Россией и Германией тоже до сих пор не подписан мирный договор, и этот факт, «омраченный» для Германии значительными территориальными потерями, никоим образом не мешает сотрудничеству и торговле между нашими государствами.

Жирная точка в мрачном и кровавом прошлом новейшей европейской истории поставлена сразу же, как только воюющими сторонами был подписан Акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

Соответственно, судьба Японии и окончание Второй мировой войны были окончательно зафиксированы тремя основополагающими документами: Актом капитуляции милитаристской Японии, основанном на принятой ранее Постдамской декларации стран-победителей, Меморандумом представителя союзных держав генерала Макартура за № 677/1 от 29 февраля 1946 года, а также подписанием и ратификацией правительством Японии мирного договора в Сан-Франциско в 1951 году, в котором оно официально отказывалось от всех прав и претензий на все Курильские острова и южную часть острова Сахалин, захваченные в результате русско-японской войны.

Подписание Акта о капитуляции Японии.

Казалось бы, вопрос закрыт окончательно и обжалованию не подлежит.

Тем не менее, под давлением США, включивших Японию в свою военно-политическую орбиту, японское руководство и значительная часть общественности вот уже много лет требуют от Москвы вернуть «спорные территории» в виде вышеупомянутых южных островов Курильской гряды.

Американцы при этом разумно старались держаться в тени и не делать резких официальных заявлений. Однако, судя по всему, дегенерация «Вашингтонского обкома», помноженная на тридцатилетнюю привычку безудержного диктата, достигла исторического максимума, заставляя высокопоставленных чиновников совершать позорные «каминг-ауты», демонстрируя полное отсутствие профессионализма.

7 февраля 2022 года, посол США в Японии Рам Эмануэль расчехлился за весь «обком», заявив буквально следующее:

«В этот день, 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен – Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий. И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 1950-х годов», – подчеркнул Эмануэль в видеообращении, размещенном на его странице в Twitter.

Посол Рам Эмануэль.

Одновременно чиновник выразил лицемерную «поддержку усилиям японского и российского правительств в попытках заключить мирный договор», который, по его словам, «давно пора заключить».

Поскольку «каминг-аут» американского посла в Токио не может быть объяснён спонтанным нежданчиком в отдельно взятой госдеповской голове, напрашивается единственный вывод: заявление санкционировано вышестоящим начальством, включая президента США Байдена и закулисными кукловодами, дёргающими деда Бидона за ниточки.

На современной карте японскими обозначены не только Южные Курилы, но и Южный Сахалин.

Если перевести заявление Эмануэля с госдеповской «фени» на человеческий язык, то от России требуют отказа от статуса победителя во Второй мировой войне, признания поражения от милитаристской Японии, передачу южной группы Курильских островов, а вместе с ними и стратегических проливов, биологических и минеральных ресурсов двухсотмильной экономической зоны.

Как следствие, под большим вопросом окажется российский суверенитет над северной частью Курильских островов, а также юг острова Сахалин, некогда оккупированный японской императорской армией.

Стоит тронуть маленькую костяшку домино, символизирующую принадлежность Курильских островов России, как начнёт рушиться вся система послевоенного мироустройства. От России потребуют сдачи Калининградской области, Крыма, Кубани, Карелии, ЛДНР, Белоруссии, всего постсоветского пространства, дойдя до старой манечки с интернационализацей природных ресурсов и ядерного оружия.

Можно не сомневаться: за российской реакцией внимательно наблюдает множество заинтересованных глаз. А ну как сейчас, в угаре военной истерии вокруг Украины Москва даст слабину? Это же какой будет праздник – гуляй, рванина, от рубля и выше!

Собственно, толстый намёк, что дело сдачей Южных Курил не закончится, посол Эмануэль не замедлил озвучить, выразив мнение, будто «пренебрежение Россией суверенитетом других не является чем-то новым и не ограничивается северными территориями», подчеркнув, что в понедельник провел встречу с послом Украины в Японии. В этой связи, чиновник упомянул Крым и Восточную Украину, повторив любимую в последнее время мантру коллективного Запада «об агрессивной России, концентрирующей войска на границе с Украиной».

Из чего заметно, что там, где раньше у представителей «гегемона» копошились зайчатки разума и совести, постепенно отросло нечто крайне тупое и неприличное.

Ведь, разрывая собственными шелудивыми лапами основополагающие договоры об окончании Второй Мировой войны, США тем самым гадят не только России, но и себе, поскольку вся система послевоенного мира строилась на многосторонней основе и, выдернув из неё один краеугольный камень, начнёт рушиться вся конструкция. Уже рушится.

Удивляться, впрочем, не приходится. Начиная с конца «святых девяностых», когда НАТО буром попёрло к границам России, а на юге Европы начались «гуманитарные бомбардировки» Югославии, происходившие с полного благословения «совестливых и рукопожатных», активно разрушавших мировую систему социализма, пренебрежение «гегемона» к подписанным и ратифицированным договорам превратилось в правовой нигилизм и барское самодурство.

Россия – Япония. Встреча на уровне МИД.

Понятно, что США, сколотившие на Дальнем Востоке военный блочок AUKUS, присвоившие Японии, Южной Корее и Тайваню статус «ключевых внеблоковых союзников», рассчитывают сохранить за собой все плюшки и поэтому готовы подтереться Ялтинским соглашением глав союзных держав 1945 года, по которому СССР взял обязательства вступить в войну с Японией не позже полугода после победы над Германией, а США и Великобритания признали право нашей страны вернуть отторгнутые территории по результатам русско-японской войны.

Непонятно, чему так радуется официальный Токио – «Господин назначил меня любимой женой!» – вот только при таком раскладе с Окинавой придётся распрощаться на долгие времена и продолжать быть оккупированной территорией.

Впрочем, японскому правительству и широким слоям японской общественности не привыкать к рабскому статусу «заокеанской территории США».

В Стране восходящего солнца мозгопромывочная машина, контролируемая США, работает так долго и так мощно, что в головах ширнармасс произошла инверсия событий, и теперь японский обыватель, за исключением стариков, практически убеждён, что это СССР, а не США, подвергли Японию варварской атомной бомбардировке.

России не привыкать, что, подзуживаемая американцами японская сторона, ведя переговоры о принадлежности Курил, регулярно выставляет Москве неприемлемые условия.

Напомним, что, несмотря на подписание и ратификацию Сан-Францисского мирного договора, в котором Япония отказалась от всех территориальных притязаний, с 1955 года её дипломаты с подачи американцев начали вести переговоры с Москвой о возвращении островов Шикотана и Хабомаи, но не как части Курильской гряды, а как «продолжения Хоккайдо».

Как известно, в 1956 году, советский лидер Н.С. Хрущёв согласился пойти на компромисс, передав «продолжение Хоккайдо» Японии взамен на подписание мирного договора и восстановление дипломатических отношений, однако Токио поставили непременное условие, зафиксированное в совместной декларации: острова будут переданы только после подписания мирного договора, а не раньше, как того требует японская сторона.

Переговоры между СССР и Японией. 1956 год

При этом подписание мирного договора значило вывод всех оккупационных войск с Японских островов и провозглашение нейтралитета.

Однако, видя, как упарывается в своих территориальных устремлениях японская сторона, идущая на поводу Вашингтона, СССР с 1956 года фактически прекратил переговоры о заключении мирного договора.

В Токио, однако, не угомонились, а, под нашёптывание американцев, добавили в списочек крупные острова Большой Курильской гряды – Кунашир и Итуруп, доведя ситуацию до полного абсурда.

В 1977 году администрация Л.И. Брежнева согласилась возобновить мирные переговоры, заранее предупредив японскую сторону, чтобы та не выдвигала СССР никаких неприемлемых условий, поскольку мир давно живёт в реальности, сложившейся по результатам окончания Второй мировой войны.

Л.И. Брежнев встречается с экономической делегацией Японии.

После ельцинского безвременья, когда в России на высшем уровне копошились любители торговли суверенитетом, в последние 20 лет были расставлены точки над «i» в отношениях с Японией: если Токио желает заключить мирный договор, то так тому и быть, но проблема «возвращения северных территорий» не обсуждается как деструктивная.

Как можно наблюдать из года в год, тема «северных территорий» для Японии стала навязчивой идеей и, кроме того, чуть ли не единственным рецептом сплочения нации.

Митинг японских ультраправых у российского посольства.

Что на это скажешь? Если людям хочется упорствовать в неадеквате – пущай упорствуют. А мы как жили почти 80 лет без мирного договора с Японией, так и дальше без него проживём. Наши отношения с Германией и без подписания бумажек более или менее сложились. Кроме того, в японских деловых кругах с тревогой смотрят на уходящий русский поезд, попасть на который рады конкуренты из Китая и Южной Кореи. И то, помашут ли его прощальным огням послушные чужой воле японцы, зависит только от них…

Свидомые украинцы тоже отмечают «”день северных территорий».