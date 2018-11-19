Южные Курилы в обмен на мирный договор: бесконечная история

19.11.2018, Москва, Александр Ростовцев

14 ноября президент России Путин и премьер-министр Японии Абэ встретились в Сингапуре на саммите АСЕАН и провели переговоры, одной из главных тем которых стало обсуждение дальнейшей судьбы двух островов Курильской гряды – Шикотана и Хабомаи.

Напомним, Япония требует возвращения этих двух островов, ссылаясь на обоюдно ратифицированную советско-японскую декларацию от 1956 года, в обмен на подписание мирного договора.

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По результатам переговоров пресс-служба Кремля распространила сообщение, что ради мирного договора российская сторона готова пойти на компромисс, если только он не вступит в противоречие с национальными интересами любой из сторон. Кроме того, было подчёркнуто, что главам внешнеполитических ведомств было поручено увеличить интенсивность диалога по мирному договору.

Вишенкой на тортике стало заявление японского премьера Абэ, щедро пообещавшего, что, в случае возврата двух островов Южных Курил, Япония ни в коем случае не позволит США разместить на них военные базы.

Все эти заявления вместе взятые произвели эффект разорвавшегося снаряда, породив массу кривотолков в СМИ и соцсетях, в духе «Россия готова сдать японцам два спорных острова», с проведением унылых параллелей о якобы «скором возвращении Шикотана и Хабомаи в родную гавань».

Особо яростно на теме упарывались эксперты-всепропальщики, вроде приснопамятного «Эль-Мюрида» Несмияна и небратская «спильнота». Встречались даже случаи заключения клинических пари: «на этот раз Рашка точно отдаст острова».

Создавалось впечатление, что официальные сообщения «эксперты» то ли разучились читать, то ли слушали их задницами, то ли в их памяти укладывалась только первая часть сообщения о компромиссе, но остальное выносилось из головы сквозняком, не затрагивая мозги.

Всепропальщиками также была проигнорирована важная реплика Путина, касавшаяся декларации 1956 года: «в указанном документе далеко не всё ясно».

И в самом деле, японская сторона, опираясь на документ 1956 года, выдвигает требование: сначала передача островов, а потом мирный договор. Тогда как хрущёвский компромисс состоял в обратном: сначала мирный договор, а потом уже передача островов, что нашло отражение в документе. Причём, японцы дополнительно должны были официально отказаться от территориальных претензий на другие два острова – Кунашир и Итуруп.

Но и это ещё не всё. Статья 9 совместной декларации требовала от Японии вывода иностранных войск с её территории. Фактически, Хрущёв подталкивал Японию к принятию статуса нейтрального государства, но тут в дело вмешались США, для которых мирный договор между СССР и Японией на этих условиях был что нож острый. Американцы потребовали от японской стороны не снимать территориальных претензий на Кунашир и Итуруп, пообещав, что в противном случае состав Японии не будут возвращены архипелаг Рюкю и остров Окинава, находившиеся под управлением США на основании договора 1951 года, подписанного в Сан-Франциско.

Дальше – больше. 19 января 1960 года США заставили Японию подписать «Договор о взаимодействии и безопасности», согласно которому американцам разрешалось пользоваться военными базами на своей территории и держать на них части ВВС, ВМС и сухопутных войск.

Подобный расклад, понятное дело, никак не устраивал советское руководство, и 29 января 1960 года было сделано заявление, в котором СССР официально отказывался рассматривать вопрос о передаче обещанных Курильских островов Японии, поскольку это ведёт к вероятному расширению американского военного присутствия в регионе и отрицательно скажется на безопасности СССР и Китая.

А теперь оцените, как смешно и жалко звучит обещание японского вассального премьера Абэ не пустить американских военных на внезапно обретённые острова.

Спасибо, сука-сан, мы этот лохотрон уже проходили почти 30 лет назад, когда «западные партнёры» пообещали Горби не расширять НАТО к нашим границам. А уж дважды наступать на одни и те же грабли было бы верхом кретинизма.

Собственно, Россия в прошлом году попыталась найти компромисс с Японией по островам, предложив их совместное освоение. И тут же столкнулась с махинаторством самураев. Дело в том, что Россия, как конституционный владелец, обоснованно предложила японским представителям работать на Курилах в рамках российской юрисдикции. Но в Токио почему-то решили, что на островах, принадлежащих им только на бумаге, они должны развивать деятельность по своим законам.

В общем, компромисс издох, так толком и не вылупившись.

Таким образом, ситуация с заключением мирного договора Россия – Япония всё больше напоминает патовую. С тех пор, как при Н. С. Хрущёве был заключен договор с Японией от 1956 года, много воды утекло и в мире много чего изменилось. Можно ещё тысячу раз произнести прочувствованные речи о том, что документ 62-летней давности лежит в основе российско-японского диалога, но всем давно понятно, что никаких других договоров, способных сдвинуть процесс с мёртвой точки, нет и не предвидится, поскольку в деле постоянно присутствует третья сторона, геополитические интересы которой заранее сводят на нет все попытки России и Японии договориться.

Передача Шикотана и Хабомаи автоматически цепляет за собой новую проблему: принадлежность Кунашира и Итурупа. А вслед за ними, начнётся цепная реакция – отдай Крым, отдай Калининград, отдай Приморье. А что вы думали? Китайские товарищи очень пристально наблюдают за ходом переговоров по маленьким островам, имеющим огромную важность, и делают соответствующие выводы.

Потеряв даже два острова, Россия потеряет важное завоевание – статус внутреннего для Охотского моря, а кроме того, утратит контроль за незамерзающими глубоководными проливами, через которые стратегические субмарины ВМФ выходят в Тихий океан подводным ходом.

То, что американцы непременно установят на отжатых у России островках станции наблюдения за нашими подводными лодками – к бабке ходить не надо. Американцев подпирают постоянные протесты японского населения Окинавы, требующего немедленно убрать американские базы с острова. Курилы – чем не вариант?

Многие граждане интересуются: раз ситуация патовая, то на кой чёрт нужны все эти встречи и переговоры?

Ответ прост: худой мир всегда лучше доброй ссоры. Диалог позволяет сторонам, особенно Японии, где тема возврата Курил поставлена в ряд первостепенных национальных проблем, выпускать пар общественного негодования. В противном случае японского премьера покромсают в лапшу местные реваншисты. И это не пустые слова. Различные соцопросы показывают, что от 60 до 80% японцев категорически выступают за возврат островов Россией.

В принципе, сложившаяся ситуация играет скорее на руку России. Япония хоть и поддержала американские санкции, но готова их не соблюдать где возможно. Взять, к примеру, предложение фирмы Kawasaki, высказавшей готовность поставить турбины для двух новых крымских электростанций взамен оскандалившейся Siemens. И потом, японские компании рискуют остаться у разбитого корыта в совместном с Россией освоении несметных богатств Сибири и Дальнего Востока. Особенно глядя на то, какую деятельность развили их конкуренты из Китая и Южной Кореи.

И в заключение.

В соцсетях развелось что-то уж больно много плакальщиков о несправедливых обидках, доставленных самураям нашей страной. Дескать, да, – они гады. Но они всё-таки не Адольф, на нас не нападали. И когда шла битва под Москвой, на СССР не нападали. Наоборот, это мы на них, несчастненьких, напали. И вообще, Курилы надо отдать – это «незаконно отжатые территории».

Сукиным детям, желающим разбазарить казённые территории, хочется напомнить, что А) Курилы были переданы Японии русским царём до подписания Пакта о ненападении между СССР и Германией, Япония была одним из наиболее агрессивных союзников нацистов. Заключение Пакта в Японии расценили предательством и с тех пор тамошние милитаристы заняли выжидательную позицию. Однако, учитывая «миролюбие» островного режима, СССР приходилось держать на Дальнем Востоке десятки полностью развёрнутых дивизий, которые не были бы лишними под Москвой или Сталинградом.

То есть, японские милитаристы воевали против нашей страны, только другим способом.

Объявить войну Японии СССР заставило соглашение с союзниками, достигнутое на Тегеранской конференции 1943 года. СССР обязался в течение полугода после победы над гитлеровской Германией вступить в войну с Японией, чтобы поддержать союзников.

Не забудем, что Советская Армия громила Квантунскую группировку не на Хоккайдо и не на Окинаве, а в Китае, где японские оккупационные власти много лет проводили политику геноцида, которой могли позавидовать даже нацисты. Одна только нанкинская резня 1937 – 1938 годов, в ходе которой было убито не менее 300 тысяч (по другим данным, до полумиллиона) мирных граждан, остаётся непревзойденным злодеянием в истории человечества. Как и геноцид более чем 20 миллионов нонкомбатантов, убитых японскими военными в период оккупации Юго-Восточной Азии.

Подобный подход к мирному населению японские солдаты практиковали в Корее, Бирме, на Филиппинах и много ещё где. Отдельной статьёй стоят преступления так называемого «Отряда 731», своими чудовищными опытами над людьми превзошедший знаменитого упыря Менгеле.

И, что характерно, японская общественность не слишком раскаивается по этому поводу до сих пор.

Кроме того, вступление СССР в войну против Японии способствовало освобождению Китая от интервенции и в дальнейшем – победе дружественных сил в гражданской войне. И это, в конечном итоге, работает на пользу современной России.