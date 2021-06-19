Южный берег Крыма ликвидирует последствия наводнения

19.06.2021, Ялта, Максим Карпенко, Фото - Александр Чаленко, Игоря Димитриева, соцсети

На Южном берегу Крыма продолжают бороться с последствиями вчерашнего наводнения из-за обильных осадков, когда за сутки выпало около 350% месячной нормы. Коммунальным службам и местным жителям предстоит расчистить горы мусора, намытого водой, а также разобрать автомобили, которые превратились в металлолом после того, как их смыли стекающие с гор в море потоки.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», непростая ситуация остается в поселке Кореиз, а также в районе улицы Кривошты в Ялте, где пока не удается остановить воду, идущую с гор.

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По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, из-за наводнения получили травмы 18 человек, из них два госпитализированы, один пострадавший прооперирован, есть и один погибший (пгт. Краснокаменка). Одна женщина пропала без вести – ведутся ее поиски. Эвакуировано 608 человек.

Из-за небывалых паводков водоснабжение в большой Ялте отключено. Для обеспечения жителей питьевой водой восемь специализированных автомобилей занимаются ее развозкой. При этом ялтинцы жалуются, что бизнесмены пытаются нажиться на чужом горе, тут же повысив цены на бутилированную воду.