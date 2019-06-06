Южный берег Крыма загибается – известный археолог

06.06.2019, Москва, Максим Карпенко

Главная беда Крыма в том, что самая ценная в историческом плане земля полуострова – Южный берег подвергается хаотичной застройке. Еще немного и легендарные дворцы и парки южнобережья, связывающие Крым и Россию единой историей, исчезнут.

Об этом, выступая на Международного гуманитарного Ливийского форума, заявила главный хранитель Государственного Эрмитажа, известный российский археолог Светлана Адаксина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Адаксиной российские эксперты готовятся подать документы для включения Южного берега Крыма в список всемирного наследия ЮНЕСКО, однако хаотичная застройка может помешать этому процессу.

«Работая в этом направлении мы пришли к очень тяжелым выводам, потому что поняли, что у нас у самих, у России, нет четкой культурной политики в отношении этой уникальной территории. Основная беда Южного берега Крыма в том, что здесь происходит мощная коммерческая хаотичная застройка. Проезжая по трассе, мы видим пятиметровые заборы, которые загородили уже от людей море, мы скоро не увидим Ласточкиного гнезда, которое является совершенно открыточным видом, знакомым каждому из нас с детства.

Сейчас, когда мы здесь заседаем, на Южном берегу Крыма работают подъемные краны, трактора, бульдозеры, которые уничтожают во многом этот уникальный природный и культурный объект. Тем не менее, если мы потеряем эту уникальную территорию, нам трудно будет доказать преемственность нашей страны по отношению к ней. Потому что только благодаря историческим объектам мы сможем проводить эти аналогии.

Мы пришли к выводу, что у нас репетиционные потери по отношению к памятникам истории и культуры на Южном берегу Крыма, и мы поняли, что если не будет принято государственного закона об особом статусе этой территории, мы очень много потеряем», – заявила Адаксина.