Южный фланг Артемовска: Клещеевка наша. Сладков признал ошибку

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Клещеевка на южном фланге Артемовска не оставлена российскими войсками, как об этом сообщалось ранее.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военкор Александр Сладков, который днем распространил такую информацию, указав, впрочем, что она нуждается в проверке.

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«Да, Клещеевка наша. Ошибся, судя по данным моих дополнительных источников. Признаю. Одним источником меньше, которому я серьезно доверял. Ну и хрен с ним, с этим источником. Ответственность за информацию всё равно моя. При первой же возможности сам поеду и посмотрю, как там дела», – написал Сладков.

Подтверждает российский контроль над Клещеевкой и военкор Андрей Руденко.

«Сегодня пресечена попытка контратаки силами 5-й одшбр ВСУ в серой зоне в направлении села Клещеевка Артемовского района ДНР. Силами авиации и артиллерии Южной группировки в настоящее время идет уничтожение остатков противника. Утраты подконтрольных позиций не допущено», – утверждает Руденко.

При этом экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков указывает на проблемы.

«Уточнение с места: Клещеевка не сдана. Но важную высоту рядом укры захватили», – пишет он.

Военкор Александр Яремчук, автор тг-канала «Военкор Ярем» при этом уверяет, что высота под российским контролем.

«Подразделения ВСУ пытаются прорвать оборону 4-й омсбр ВС РФ в районе Клещеевки. Основные усилия противника сосредоточены на взятии бывшего опорного пункта украинских войск на холме к северо-западу от населенного пункта. Если посмотреть на рельеф местности, станет понятно, что мощный опорник расположен на доминирующей высоте, в случае утраты которой ВС РФ не смогут удерживать и находящуюся в низине Клещеевку. И тогда посыплется весь южный фланг на Бахмутском направлении. Кроме этого, оттуда отлично просматривается и сам Артемовск. Надеюсь, этого не произойдет. Иначе, как уже писали сегодня коллеги, все усилия ЧВК «Вагнер», которые устраивали «Бахмутскую мясорубку», будут напрасны», – пишет военкор.

Военный обозреватель Юрий Подоляка, ранее сообщал, что стратегическая высота сегодня была занята ВСУ.

«С мест сообщают, что вроде бы выбили ВСУ из укрепа на холме западнее Клещеевки. Для этого была привлечена авиация и резервы (5-й одшбр). Слава богу. Потеря этой позиции имела бы очень значимые негативные последствия», – описывает ситуацию Подоляка.

Донецкий военкор Анна Долгарева и вовсе отрицает, что высота к западу от Клещеевки была потеряна.

«Сегодня Сладков заявил, что Клещеевку сдали. Я была весь день на позициях 4-й бригады, которая контролирует этот посёлок и опровергаю данный факт вместе с военными 4-й бригады. Про некий ключевой укреп западнее Клещеевки почему-то тоже никто не в курсе», – написал Долгарева в своем паблике.