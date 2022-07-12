Южный фронт становится основным – уже на этой неделе

Новости Украины

Украинская пропаганда твердит о своем наступлении на Юге. Русская армия, установившая контроль над большей частью Херсонской и Запорожской областей, нанесла тем самым удар по украинской государственности, чуть ли не больший, чем освобождение Мариуполя и взятие под контроль всей территории ЛНР.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет Алексей Селиванов, экс-советник Минобороны Украины, после переворота 2014 года перешедший на сторону ЛНР.

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Дело в том, что Запорожская и Херсонская области давали практически треть всей сельскохозяйственной продукции Украины. Особенно фруктов и овощей. Учитывая, что Киев лишился не только урожая этого сезона, но и всего зерна, которое находилось в хранилищах Запорожской и Херсонской областей.

Более того, население Юга является достаточно пророссийским. Практически в той же мере, что и население Донбасса. Просто, в силу ряда факторов, митинги Русской Весны здесь не успели перерасти в захват администраций и оружейных комнат. Потому что именно сюда во время крымских событий ввели и десантно-штурмовые части ВСУ, и банды националистов. Но народ здесь Россию ждал – это факт. Об этом люди нам признаются сегодня – и на юге, и на севере региона.

Поэтому для украинской власти Запорожье и Херсон – это почти Донбасс. В том смысле, что людей здешних украинцам не жалко. Как и донбасских «сепаров». ВСУ совершенно не комплексуют, расстреливая Херсонщину и Запорожье из реактивных систем залпового огня.

Вчера украинцы нанесли удар американскими ракетами Химарс по Новой Каховке. Над Энергодаром был сбит украинский ударный беспилотник. На правом, пока еще украинском берегу Каховского водохранилища, напротив Энергодара и Херсона, сосредотачиваются украинские подразделения, стягивается наступательная военная техника, в том числе, способная преодолевать водные преграды.

Имеющимися в наличии, изрядно потрепанными, бригадами ВСУ на южном направлении ситуацию переломить уже не получится – российская группировка здесь однозначно сильнее. Ее поддерживают крымские военные базы, аэродромы и Черноморский флот. А наиболее боеспособные соединения ВСУ сегодня погибают на Донбасском направлении. Качество киевский режим старается компенсировать количеством – город Запорожье наполняется различными подразделениями теробороны и тому подобным украинским милитари-сбродом. В заводские цеха стягивают боевую технику. Военкоматы и полицейские патрули гребут в армию прохожих на улицах и остановках.

Но основной упор делается, понятно, не на них. Украинцы рассчитывают на «вундерваффе», чудо-оружие. И на психологический эффект. Сегодня таким «вундерваффе» объявлена американская ракетная система залпового огня «Химарс». Она имеет достаточную дальность, чтобы поражать цели в глубине освобожденных территорий. И достаточную точность, чтобы поражать их уверенно. В первую очередь, украинцы обстреливают склады с горюче-смазочными материалами, чтобы замедлить действительно угрожающее им наступление русской армии.

Учитывая количество и качество российских войск в Запорожье и на Херсонщине, украинцам будет очень трудно одержать военную победу. Тем более, что собравшиеся на северном берегу украинские формирования громят и русские, даже без «Химарсов». По крайней мере, на севере Запорожской области «вылетов» с русской стороны намного больше, чем прилетов «оттуда». Поэтому украинское наступление будет скорее «пиаровским». И проводиться будет с помощью ракетных и гаубичных обстрелов, с применением натовской военной техники. Каждое попадание будет многократно раздуваться в СМИ. Каждое уничтоженное ответным огнем украинское подразделение станет поводом для выклянчивания у натовцев новых образцов дальнобойного вооружения.

Не только информация о передвижении российских войск, но и простая логика подсказывает, что Россия готовится к дальнейшему освобождению региона – взятию Запорожья, областного центра. Срыв этого наступления стал бы большим успехом украинской военной машины.

Именно для этого на правом берегу сосредотачиваются украинские войска. Именно для этого наносятся удары по уже освобожденным Россией населенным пунктам Запорожья и Херсона. Именно здесь украинцы хотят организовать «громкий успех», чтобы сгладить разочарование от своих поражений на востоке. Именно здесь будут проходить главные события июля-августа 2022-го.

Киевскому режиму важно осуществить попытку контрнаступления до того, как русская армия освободит всю территорию ДНР. Тогда русские «нависнут» над Запорожьем с севера. И ВСУ останется только эвакуироваться из областного центра. Поэтому – начала активных боевых действий стоит ожидать уже на этой неделе…