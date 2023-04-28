Южный Кавказ вновь оказался на пороховой бочке

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Ситуация на Южном Кавказе и в особенности в Карабахе усугубляется, так как замыкается кольцо вокруг Армении, происходят новые провокации, а правительство Пашиняна продолжает проводить двурушническую и насквозь предательскую политику по отношению к собственному народу.

О том, что в регионе формируется общий антиармянский фронт говорит поездка в минувший понедельник министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе в Баку. Там он со своим азербайджанским коллегой Гасановым подписал новое межправительственное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

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То есть усиленными темпами идёт сближение Тбилиси с Азербайджаном и Турцией, которое закрепляется неформальным военно-политическим союзом для окружения со всех сторон Армении, чтобы в определённый момент прервать логистические маршруты для снабжения вооружением и боеприпасами не только армии АР, но и российских воинских контингентов.

Подписание соглашения о военном сотрудничестве Грузии и Азербайджана.

И это не пустые слова, так как министры обороны Турции, Азербайджана и Грузии Хулуси Акар, Закир Гасанов и Джуаншер Бурчуладзе уже обсуждали дальнейшие планы совместной деятельности и проводили трёхсторонние переговоры в турецком Карсе в момент совместных военных манёвров «Зима 2023».

К такому активному сближению Грузии с Азербайджаном и Турцией подвигли возможно очередные обещания Брюсселя выдать Тбилиси статус кандидата в члены Европейского союза (ЕС) до конца 2023 года.

Ведь буквально уже на следующий день во вторник 25 апреля после поездки главы грузинского военного ведомства в Баку, премьер-министр Ираклий Гарибашвили провёл переговоры с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, в рамках которых отрапортовал, что все 12 условий были выполнены и призвал удовлетворить заявку до конца года.

И скорее всего, такое объединение с Анкарой и Баку и стало ценой вопроса, так как теперь единственный российский форпост в Закавказье будет заперт геополитически еще и с севера.

А в качестве пряника Гарибашвили заверили, что позже в Тбилиси пройдёт региональная конференция послов Евросоюза высокого уровня, которую организует Брюссель. Не факт, конечно, что Грузии дадут долгожданный статус, но дело сделано.

Поэтому, понимая меняющуюся конфигурацию сил, руководство Азербайджана и пошло еще в воскресенье 23 апреля на фактическое нарушение трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий от 10 ноября 2020 года и разместило в явочном порядке КПП в Лачинском коридоре, полностью перекрыв какое-либо движение, заблокировав окончательно Арцах.

При этом как и предполагалось, Баку пошёл на данный шаг, чтобы якобы перекрыть поток солдат, боеприпасов, вооружения и снаряжения теперь уже на территорию Азербайджана.

В результате образовался затор, подразделения российских миротворцев расположились напротив азербайджанских военных, которые стали строить на глазах у всех свои сооружения прямо на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди.

В Степанакерте по этому поводу стали всерьез готовиться к возобновлению боевых действий, и в воздухе действительно запахло новой войной. По данному случаю был созван Совет безопасности, на котором обсуждались дальнейшие действия. При этом многим стало очевидным, что Арцах оказался предоставлен самому себе и остался без поддержки со стороны Еревана.

Интересно, что в эти же драматические дни для судеб жителей Нагорного Карабаха выяснилось, что власти Армении отказались продлевать действия паспортов граждан РА, проживающих в Арцахе. Более того, не продлеваются и сроки функционирования банковских карт в результате чего люди лишились возможности получать пенсии, пособия и осуществлять переводы.

Это воочию подтверждает факт того, что правительство уже готово и кулуарно уже приняло решение по ликвидации Арцаха и действия Баку, получается, лишь ускоряют развязку.

Окончательного уничтожения республики не позволяют осуществить только российские миротворцы, которые, по крайней мере, не дали азербайджанским военным продвинуться вдоль Лачинского коридора. В качестве экстренной меры со стороны Москвы стало назначение в качестве командующего контингентом генерал-полковника Александра Ленцова.

Это было сознательный шаг, чтобы повысить статус руководителя подразделений российских войск, которые составляют там всего две тысячи человек, чтобы иметь возможность оперативно вести прямые переговоры с высшими офицерами военных ведомств Армении и Азербайджана.

Подобная мера показала, что Кремль не заинтересован в односторонних движениях, которые нарушают достигнутые соглашения и вновь сыграл роль стабилизирующего фактора. Так, уже в последующие несколько суток удалось прийти к соглашению о возобновлении транспортировки гуманитарных грузов из Армении в Арцах.

Это подтверждают и местные общественные деятели, указывающие, что только Москва оказывается гарантом сохранения независимости и суверенитета армян, а не их собственное правительство. Об этом, в частности, говорит и армянский политолог Микаэл Бадалян:

«Смена командующего РМК в Арцахе является доказательством того, что Россия не согласна со сдачей Арцаха, что в свою очередь доказывает наличие серьезных разногласий между армянскими и российскими властями. Согласитесь, если бы России было бы все равно на Арцах и Армению или как говорят некоторые идиоты, они сдают нас вместе с турками, то Волкова бы не поменяли. Не надо было ничего делать, надо было оставить все как есть, но мы увидели действия».

Тем временем, уже в понедельник 24 апреля после агрессивных действий с установкой КПП, постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев выдвинул ультиматум Еревану, озвучив восемь пунктов, которые необходимо выполнить для нормализации ситуации.

Это как раз и стало тем самым ответом Ильхама Алиева, который ожидал Никол Пашинян после его недавнего призыва признать границы Армянской ССР 1991 года в обмен на прозвучавшее ранее подобное признание территориальной целостности Азербайджана.

В качестве важнейших условий Баку стали требования вывода вооруженных сил Нагорного Карабаха, возвращения якобы еще оккупированных восьми приграничных сёл, возместить ущерб, причиненный Азербайджану и провести в сжатые сроки окончательную делимитацию и демаркацию границ.

И вместо того, чтобы немедленно приступить к размещению военной миссии ОДКБ на границе с Азербайджаном и начать укреплять военно-политическое сотрудничество с Россией, Никол Пашинян встречается с руководителем фракции «Республиканцы» в Сенате Франции с просьбой оказать политическую поддержку и отреагировать на действия Баку. При этом благодарности были направлены не Москве, а французскому парламенту за помощь пятой республики Армении в «столь сложный период».

И это в тот момент, когда армянская диаспора по всему миру отмечала День поминовения жертв геноцида армянского народа со стороны Османской империи! Очевидно, что Евросоюз не только не спасёт армян, но и сам участвует в осуществлении общего плана по сдаче Арцаха и пробитию Зангезурского коридора на юге Армении, по которому произойдет соединение Азербайджана и Турции. По нему и потекут в ЕС сырьевые ресурсы из Казахстана и Центральной Азии.

Многие эксперты отмечают, что в скором времени состоятся детальные переговоры между Анкарой и Ереваном. Это уже частично подтвердил 27 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отметивший:

«Благодаря настоянию и многочисленным призывам международных партнеров ожидается, что Армения в ближайшее время вернется за стол переговоров».

Это подтвердил и политолог Семён Багдасаров, указав на то, что фактически республика в результате такой капитуляции экономически и цивилизационно превратится в часть «тюркского мира».

«Мне неприятно это говорить, но, к сожалению, это так. Если все будет продолжаться в таком русле, Армения будет ликвидирована как национальный очаг армянского народа. Сегодняшняя Армения составляет от всей исторической Армении всего лишь 7%. Причём, в этот раз Турции не придётся использовать оружие. Эрдоган добьётся желаемого, поглотив экономику Армении», – написал он в своём телеграм-канале.

Баку осмелел в своих действиях не просто так и не только из-за поддержки Анкары, а именно потому, что получил одобрение и обещание со стороны Вашингтона поддержать Азербайджан в случае прямой «угрозы» со стороны Ирана. Ведь на данный момент только один Тегеран в регионе не участвует в антиармянском фронте и заинтересован в сохранении своих коридоров через территорию РА.

Так, на днях официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на вопрос со стороны журналистов насколько американцы способны защитить Азербайджан в случае опасности прямой экспансии ответил следующее:

«Мы продолжим поддерживать наших партнеров против дестабилизирующего влияния Ирана в регионе и, возможно, за его пределами».

Нед Прайс.

Но Баку не стоит рассчитывать на реальную помощь со стороны Белого дома, если дело дойдет до серьезного конфликта. Тем более что развязывание новой войны может и не привести к желаемому результату.

В этой ситуации важно всеми способами не допустить эскалации, в которой как раз заинтересован Запад, и вернуть всех участников в русло переговоров на основе именно российского плана мирного урегулирования, принятого в ноябре 2020 года. Все другие варианты будут вести к войне, даже если Арцах отдадут без всяких условий Азербайджану.